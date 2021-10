Bývalé klienty Bohemia Energy trápí vysoké zálohy na energie. Ministerstva a regulační úřad chystají pomoc

Bývalých zákazníků skupiny Bohemia Energy, kteří řeší, z čeho a jak zaplatí vysoké zálohy na energie v režimu dodavatelů poslední instance, rychle přibývá. Potvrdilo to například spotřebitelské centrum dTest. Nové zálohy jsou oproti tomu, co platili, často i trojnásobné. Energetický regulační úřad ale lidem doporučuje zálohy zaplatit, aby se z nich nestali černí odběratelé. Praha 15:56 27. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokud lidé na vysoké zálohy nemají, můžou využít příspěvku na bydlení nebo požádat o dávky mimořádné okamžité pomoci | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jedním z bývalých zákazníků skupiny Bohemia Energy je i Zdeněk Černohorský. Dříve za energie platil zálohy necelých 5000 korun, nově v režimu dodavatele poslední instance mu měsíční platby vyskočily na 16 tisíc korun měsíčně.

„Já to prostě platit nebudu, protože to považuju za lichvu. Takže až mně pošlou přesný vyúčtování, milerád zaplatím to, co spotřebuju,“ říká.

Právě lidí, kteří se obracejí na spotřebitelská centra s radou, co mají dělat, když nemají na zaplacení vysokých záloh za energie, rychle přibývá. Podle výpočtu Energetického regulačního úřadu domácnosti s vysokou elektřinou teď na zálohách můžou zaplatit až 7000 měsíčně, za plyn i přes 15 tisíc korun.

Rizika odpojení

Neuhradit zálohy ale možné není, jak potvrzuje i mluvčí Energetického regulačního úřadu Michal Kebort.

„Neuhrazení záloh by mohlo vést až k neoprávněnému odběru a následně k odpojení odběrného místa. Nicméně zákon zároveň stanoví, že musí jít o opakované porušení platebních povinností a dodavatel musí spotřebitele v prodlení k úhradě nejprve vyzvat, než požádá o odpojení odběrného místa,“ vysvětluje pro Radiožurnál.

To by domácnosti vyšlo draho. „Není to levná záležitost, opravdu. Pokud se dostaneme k tomu, že nám přeruší dodávky kvůli neplacení a pak musíme znovu žádat o obnovení dodávek, tak nás to může stát stovky až tisíce korun navíc,“ říká vedoucí právní poradny spotřebitelského centra dTest Jana Marková.

Energetický regulační úřad proto vyzval v závěru minulého týdne domácnosti, aby v režimu dodavatele poslední instance nezůstávaly dlouho a rychle si našly nového dodavatele energií.

Pomoc z Úřadu práce

Pro ty, kteří v souvislosti s vysokou inflací a například zdražujícími pohonnými hmotami na tak vysoké zálohy nemají, přichystal resort práce a sociálních věcí pomoc. Lidé můžou využít příspěvku na bydlení nebo požádat o dávky mimořádné okamžité pomoci.

Úřady práce jsou všem žadatelům připraveny pomoci. O další pomoci resort jedná.

„Jsme si vědomi závažnosti situace, a proto jsme iniciovali jednání se zástupci ministerstva průmyslu a obchodu a Energetického regulačního úřadu, se kterými řešíme další možnosti, jak lidem pomoci s výdaji při takto výrazném navýšení cen energií,“ říká mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Felipe Kut Citores.

Soubor opatření, která by zmírnila dopady růstu cen za energie na domácnosti, chtějí ministerstva průmyslu a práce a Energetický regulační úřad představit do několika dnů. Obsahovat by měl sociální dávky i další kroky.

Když si lidé vyhledají nového dodavatele, musí vyřešit také otázku, na jak dlouho chtějí ceny elektřiny fixovat a jak dlouho tedy u daného dodavatele zůstanou. A čím delší smlouva na odběry energií, tím výhodnější ceny.

Neznamená to ale, že nejdelší fixace cen se vždy vyplatí. Pokud totiž lidé podepíšou smlouvu na odběry například na tří roky, znamená to současně, že od dodavatele nemůžou odejít. Vybírat by si lidé navíc měli z osvědčených firem na trhu a také se poptat svého okolí, s jakým dodavatelem jsou spokojení.