Nekula v posledním měsíci nekomunikoval, říká poslanec Kučera. Výběr Výborného oceňuje

Zdeněk Nekula končí v čele ministerstva zemědělství. KDU-ČSL místo něj nominuje dosavadního předsedu poslaneckého klubu Marka Výborného. „Ministr Nekula svou ministerskou práci odváděl v době, která byla zejména pro zemědělství velmi složitá," uvedl pro Český rozhlas Plus předseda sněmovního zemědělského výboru z TOP 09 Michal Kučera. Praha 21:47 14. června 2023

Bylo něco, za co zemědělský výbor ministerstvo kritizoval, s čím nebyl spokojený? Něco, co ministr Nekula podle vás neplnil?

Především ministr Nekula svou ministerskou práci odváděl v době, která byla zejména pro zemědělství velmi složitá. Vysoké ceny energií, vysoké ceny vstupů, samozřejmě vysoké ceny potravin, levné dovozy. To všechno byla situace, se kterou se musel ministr zemědělství vyrovnat.

A právě zemědělský výbor se snažil být tím, který podporuje práci ministra a celého ministerstva. To znamená, že my jsme se naopak snažili, abychom společně dokázali tu velmi dramatickou dobu pro resort zemědělství společně překonat.

Je pravda, že v posledním měsíci už ministr Nekula nekomunikoval vyloženě operativně, takže to v poslední fázi bylo trošku obtížnější. Ale v každém případě zemědělský výbor by chtěl říct, jak by se naopak snažili ministra Nekulu v jeho krocích podporovat tak, aby byl výsledek pro ministra i pro resort zemědělství co nejlepší.

Byl podle vás tedy čas vyměnit pana Nekolu, nebo to přišlo ve chvíli, kdy k tomu možná už ani nebyl důvod?

Vnímal jsem to tak, že ministr Nekula rezignoval sám a že ty poslední měsíce bylo vidět, nevím, jestli to nazvat vyhořením, nebo jiným termínem, ale v každém případě jeho nasazení, jak jsem vnímal, trochu klesalo, takže vnímám, že on se sám rozhodl pro to, že už asi nepřinese resortu to, co by si představoval

Odvolával se na podporu strany, tam samozřejmě nemohu soudit, ale věřím, že výměna, která teď přijde, bude ku prospěchu, protože přichází Marek Výborný, který má velké zkušenosti z vysoké politiky a samozřejmě je to i manažer. A jestli něco potřebuje ministerstvo zemědělství, tak právě politické rozhodování a hledání shody s ostatními.

Pozice Marka Výborného

Že je Marek Výborný zkušený politik, je jasné. Ale on se dosud profiloval spíš na problematice školství. Se zemědělstvím zkušenosti nemá. To není podle vás handicap? Jen dostat se do té problematiky určitě vezme nějaký čas.

Osobně si myslím, že to není velký handicap, že naopak on, pokud dokáže dobře využít své politické zkušenosti, tak to bude ku prospěchu. Tam je třeba, a co dnes vidím jako jeden z prvořadých úkolů, sednout si k jednacímu stolu s řadou oborových organizací a hledat nějaké společné shody, protože zemědělství je resort, kde se bohužel často vedou války minulé a místo toho, aby se hledala shoda do budoucna.

Nový ministr musí ale podle premiéra hlavně intenzivně pracovat na zlevnění potravin. Není to ale nesplnitelná mise? Ministr není ten, který může zemědělcům, výrobcům nebo obchodníkům diktovat ceny.

Je to tak. Ministr zemědělství samozřejmě nemá mnoho přímých nástrojů, jak dokáže zlevnit ceny potravin. Ale právě i tady znovu vidím roli zkušeného politika, tedy Marka Výborného, protože tady je si třeba sednout společně s výrobci, s řetězci, s dodavateli a hledat možnosti, jakým způsobem by se daly potraviny zlevnit.

Myslíte si, že Marek Výborný je přemluví?

Odvolal bych se na příklad, který se v nedávných dnech stal ve Francii, kde se právě taková dohoda podařila. Podařila se dohoda s klíčovými dodavateli potravináři a došlo k zlevnění potravin řádově o deset procent.

To byla dohoda, kterou učinila francouzská vláda, respektive francouzský ministr zemědělství, právě s těmito klíčovými dodavateli a já si myslím, že to jedna z cest, kterou by se ministerstvo zemědělství mohlo vydat. Samozřejmě já mu velmi rád pomůžu z pozice předsedy zemědělského výboru a takovou dohodu bychom mohli učinit i v České republice.