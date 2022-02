‚Svého činu litoval.’ Vondráček za návštěvu Zemana bez roušky dostal nižší pokutu než Mynář a ostatní

Hygiena shledala u bývalého předsedy poslanecké sněmovny Radka Vondráčka (ANO) polehčující okolnost. Proto politik, který v říjnu porušil proticovidová pravidla, když během návštěvy u prezidenta Miloše Zemana v nemocnici neměl roušku, dostal pokutu 8000 korun. Tedy o 2000 nižší, než ostatní účastníci schůzky. „Já se potom dostavil k podání vysvětlení a popsal schůzku s panem prezidentem ze svého pohledu,“ řekl pro iROZHLAS.cz. Praha 5:00 20. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý předseda sněmovny podle hygieny nenasazené roušky během návštěvy prezidenta Miloše Zemana litoval | Foto: Petr Topič | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Měl to být důkaz, že se prezident Miloš Zeman těší dobrému zdraví a že byl skutečně schopný podepsat dokument o svolání ustavující schůze. Kvůli videu, které vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář zveřejnil, se ale všichni aktéři záznamu dostali do hledáčku hygieny. Nikdo z účastníků schůzky totiž neměl nasazenou roušku a to v době, kdy v Česku platila přísná proticovidová opatření.

Média později informovala, že za porušení pravidel dostala pětice lidí z videa - vyjma prezidenta, na kterého povinnost mít roušku nevztahovala - desetitisícovou pokutu. Výjimkou byl ale tehdejší předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO), jak nyní zjistil server iROZHLAS.cz.

„Já se o tom, že jsem dostal pokutu dověděl z médií. Teprve následně jsem byl kontaktován hygienou. Celá zpráva tak byla nepravdivá. Já se potom dostavil k podání vysvětlení a popsal schůzku s panem prezidentem ze svého pohledu,“ reagoval na dotaz serveru iROZHLAS.cz.

Hlavní hygienička ministerstva obrany Jana Fajfrová, pod níž Ústřední vojenská nemocnice, kde se prezident léčil, spadá, mu nakonec udělila nižší pokutu. „Vzhledem k polehčujícím okolnostem mi byla udělena pokuta osm tisíc korun, proti které jsem se neodvolal a obratem zaplatil,“ dodal Vondráček.

Co bylo polehčující okolností, kterou politik zmínil? „K této výši pokuty bylo přistoupeno proto, že u tohoto pachatele správní orgán shledal polehčující okolnost, která spočívala v tom, že svého činu následně litoval. Veřejně sdělil, že se v budoucnu tato situace již opakovat nebude a příště bude hledat jiné řešení,“ popsal pro iROZHLAS.cz Jiří Caletka z tiskového odboru ministerstva obrany.

Kromě Vondráčka a vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Mynáře byla na videu vidět také žena, kterou později média označili jako Zemanovu ošetřovatelku, a muž v pozadí, kterým byl tajemník prezidenta Jaroslav Hlinovský.

Video natáčel ředitel protokolu Vladimír Kruliš, který rovněž neměl nasazenou ochranu úst.

Vědomá nedbalost

Proti sankci se nikdo z pokutovaných neohradil. „Nikdo z účastníků správního řízení se proti udělení pokuty neodvolal a tím tato záležitost pro resort ministerstva obrany definitivně končí,“ uvedl Caletka.

Z platebních příkazů k desetitisícovým pokutám přitom vyplývá, že podle hygieničky se jednalo o vědomou nedbalost. „Obviněný věděl, že svým jednání může porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem,“ stojí v dokumentech, která získala redakce s pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím.

Účastníci schůzky tak podle hygieničky Fajfrové, která je pod dokumenty podepsána, spoléhali na to, že „tento zájem neporuší nebo neohrozí, když si po příchodu na místo spáchání přestupku sundali ochranné prostředky“.

Zákon umožňuje hygienikům uložit až třímilionovou pokutu, sankce ve výši deset tisíc je tak při spodní hranici. „Správní orgán přihlédl při výměře pokuty k tomu, že obviněný přestupek spáchal poprvé a nebylo zjištěno, že tímto protiprávním jednáním došlo k šíření infekčního onemocnění covid-19,“ píše se dále v platebních příkazech.

Schůzka se uskutečnila 14. října. Prezident Zeman byl v té době hospitalizován v Ústředí vojenské nemocnici na jednotce intenzivní péče, kde kvůli šíření epidemie platí přísná opatření. Návštěvníci tak měli například povinnost mít roušku nebo respirátor. Na videu, které Mynář zveřejnil jako důkaz prezidentova podpisu, ale nikdo z přítomných ochranu dýchacích cest neměl.

V minulosti hygienici uložili pokuty za porušení epidemických pravidel dalším veřejně známým činitelům, například bývalému prezidentu Václavu Klausovi, který se ale kvůli sankci soudí, bývalému ministru zdravotnictví za ANO Romanu Prymulovi nebo někdejšímu předsedovi poslanců hnutí ANO Jaroslavu Faltýnkovi. Ani u jednoho pokuta nepřesáhla deset tisíc korun.

