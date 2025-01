Americké zákony uživatele TikToku nechrání. RedNote může být ještě horší, říká profesorka

Vliv na množství dat, které sbírá o Američanech aplikace TikTok, mají také americké zákony. „Důvodem, proč TikTok sbírá tolik dat a proč je tak návykový, je ten, že ve Spojených státech nemáme právní omezení, aby společnosti vlastnící sociální média nezneužívaly americké uživatele,“ vysvětluje v rozhovoru pro iROZHLAS.cz Aynne Kokasová, profesorka a zároveň autorka knih zabývajících se mediálními a technologickými vztahy mezi USA a Čínou. Rozhovor Washington 10:15 20. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít TikTok v USA | Zdroj: Reuters

Jaký je nejzásadnější rozdíl mezi TikTokem a jeho čínským předchůdcem Douyinem?

Algoritmus TikToku je volnější a ukáže obsah spojený s čímkoliv včetně sexu a násilí, má také návykovější obsah než Douyin. Důležité jsou ale rozdíly mezi regulační režimy v Číně a ve Spojených státech. V USA nemáme opravdové regulace na to, jak může algoritmus udržovat pozornost diváka. V Číně mají regulace několik úrovní a hlídají, jaký typ obsahu může být šířen.

Aynne Kokasová, odbornice na vztahy technologií a médií mezi USA a Čínou | Foto: Wilson Center

Například ve filmovém průmyslu platí, že všichni musí dostát ideálu, aby film dodržoval základní socialistické hodnoty. Zároveň mají daleko robustnější mechanismus dohlížející na obsah v kyberprostoru a na sociálních sítích. Jednotlivé firmy mají i zaměstnance, kteří na dodržování dohlíží.

Pak existují omezení na dobu, kterou mohou děti strávit online, což ovlivňuje i množství dat, která jsou aplikace schopné shromáždit. Omezuje to také efekt, který to na ně má. Letošním slovem roku byl podle oxfordského slovníku angličtiny „brain rot“ (v překladu hniloba mozku, která popisuje bezmyšlenkovitou konzumaci obsahu na sociálních sítích –pozn. red.). Mozek vám bude jednodušeji hnít, pokud strávíte 30 hodin týdně na sociálních sítích ve vývojových letech, na rozdíl od toho, pokud na nich strávíte hodiny tři.

Když mluvíte o regulacích, jak je na tom Evropská unie?

V EU to funguje jinak, máte právo být zapomenut (právo požádat o vymazání veškerých osobních dat – pozn. red.), GDPR o ochraně osobních dat a další nařízení. Když vstoupily v platnost, tak TikTok upravil své podmínky užití, aby vyhověl pravidlům evropského trhu.

V debatě o TikToku v USA se často ztrácí to, že důvodem, proč TikTok sbírá tolik dat a proč je tak návykový, je ten, že nemáme právní omezení, aby společnosti vlastnící sociální média nezneužívaly americké uživatele.

Pokaždé, když jedu do Evropské unie, jsem překvapená, kolikrát musím souhlasit s tím, aby byla moje data shromážděna. A tady jsou data volná pro všechny.

Takže Google a Meta dělají ve Spojených státech to stejné jako TikTok?

Naprosto. Klíčový rozdíl je ve vlastnické struktuře. Společnost ByteDance vlastnící TikTok sídlí v Číně, proto musí dodržovat místní zákony. Kvůli zákonu o národní bezpečnosti má například čínská vláda přístup ke všem datům shromážděním společností globálně. Proto je v USA tlak na převod firmy pod americkou společnost.

Nejcennější na TikToku je jeho algoritmus, jeho prodej by ale musel projít kvůli zařazení na národní bezpečnostní seznam schválením čínské vlády. Už to prodej omezuje. V posledních dnech se ale mluví o tom, že by čínská vláda schválila prodej TikToku včetně algoritmu Elonu Muskovi. To je celkem zajímavé, protože Muskova společnost Tesla je velmi závislá na čínských regulacích a vychází jim vstříc.

Je tedy možné, že TikTok Muskovi prodají?

Možné to je, vysoká šance to ale není. Zajímavé je, že cílem zákazu TikToku bylo odstranit čínskou moc ze sociálních sítí ve Spojených státech. Ochota prodat síť Muskovi ale naznačuje, že Číňané si jsou celkem jistí v tom, do jaké míry mohou dohlížet na jeho podnikání.

Američané místo TikToku míří na jinou čínskou síť, na RedNote. Ta je zatím dostupná pro Číňany i Američany, kteří spolu mohou volně interagovat. Myslíte si, že to takhle zůstane?

Velmi by mě to překvapilo. Určitě je dobré mít víc uživatelů, ale myslím, že rychlý nárůst uživatelů z USA byl překvapením.

Jsou obavy o bezpečí dat uživatelů pro RedNote stejná jako v případě TikToku?

TikTok byl pod velkým drobnohledem, musel změnit své podmínky užití a trochu se přizpůsobit. RedNote nemusel dělat nic z toho. Nečetla jsem jeho podmínky, ale protože se na něj nikdo předtím nezaměřil, tak bych neřekla, že budou pro uživatele přívětivější než TikTok.