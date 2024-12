Trump chce čas na spor o TikTok. Soud rozhoduje o zákonu, který může vést k zákazu sociální sítě v USA

Zvolený americký prezident Donald Trump vyzval Nejvyšší soud Spojených států k pozastavení zákona ohledně TikToku. Ten by vedl k zákazu sociální sítě zaměřené na tvorbu krátkých videí v USA, pokud by ji čínská mateřská firma ByteDance do 19. ledna neprodala. Informovaly o tom agentury Reuters a Bloomberg. Washington/Peking 6:50 28. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump | Foto: Cheney Orr | Zdroj: Reuters

Trump uvedl, že soud by mu měl poskytnout čas, aby po svém nástupu do funkce nalezl „politické řešení“ sporu. Dodal, že má „skvělé zkušenosti s uzavíráním dohod, mandát od voličů a politickou vůli k dojednání řešení, které by platformu zachránilo a zároveň řešilo obavy o národní bezpečnost vyjádřené vládou“. Trump se úřadu prezidenta ujme 20. ledna.

Kongres přijal zákon v dubnu. Vláda a zákonodárci argumentují tím, že TikTok působící pod hlavičkou ByteDance představuje bezpečnostní riziko a může sloužit čínským zájmům.

Americké úřady nicméně veřejně nepředložily důkazy o tom, že by čínský stát tímto způsobem špehoval Američany nebo zasahoval do způsobu, jakým platforma předkládá uživatelům obsah.

Samotné vedení sítě taková podezření odmítá a tvrdí, že americké ministerstvo spravedlnosti nesprávně vyhodnotilo vazby aplikace na Čínu.

TikTok se tento měsíc obrátil na americký Nejvyšší soud, aby zákon dočasně zablokoval. Učinil tak poté, co jeho stížnost odmítl soud nižší instance. Ten dospěl k závěru, že zákon není v rozporu se svobodou slova zakotvenou v ústavě, neboť stát jej zavádí „čistě ve snaze chránit tuto svobodu před cizí soupeřící zemí a ve snaze omezit schopnost tohoto soupeře shromažďovat data o lidech ve Spojených státech“.

Trump se během svého prvního funkčního období v roce 2020 neúspěšně pokusil TikTok zakázat. Nyní svůj postoj změnil a v prezidentské kampani slíbil, že se pokusí síť TikTok zachránit.