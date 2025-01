‚Ani zdravé dítě by takový stres nevydrželo.‘ Válka na Ukrajině silně doléhá na děti, potřebují zvláštní péči

Nelítostná ruská válka proti Ukrajině zničila životy milionů lidí a asi nejvíc dolehla na děti. Některé z nich nic než válku, která už trvá bezmála tři roky, ani neznají. A mnohé proto potřebují zvláštní péči – nejen rodičů, ale i psychologů a celé společnosti. Oděsa 11:04 24. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Válka na Ukrajině doléhá na děti, potřebují zvláštní péči (ilustrační foto) | Foto: Alina Smutko | Zdroj: Reuters

Rodina Ely, Natálie a Kolji uprchla z Doněcké oblasti, která je dnes z velké části okupovaná Ruskem. Pro jejich rodiče bylo nejdůležitější odvézt děti do bezpečí. Mluvil jsem s nimi v centru humanitární pomoci v Záporoží, které pro ně bylo prvním záchytným bodem po útěku z válečné zóny.

Ukrajinské děti se potýkají s posttraumatickým syndromem a dalšími psychickými problémy, které vyvolala válka. O děti s poruchami se stará například nadace Family Plus v Oděse

Všichni byli rádi, že se odtud dostali, ale ani v relativním bezpečí to nebudou mít jednoduché. U mnoha z nich se dostaví posttraumatický syndrom a poruchy, které už mají, se zhorší. Právě o děti s poruchami se stará například nadace Family Plus v Oděse, se kterou spolupracuje právnička a psycholožka Svitlana.

„Válka měla na děti mimořádně negativní vliv. Ani zdravé dítě by takový stres nevydrželo. U některých se dokonce projevila epilepsie nebo jiné záchvaty. Všechny ty exploze, které slyšely, jsou pro dětskou psychiku obrovskou zátěží. I zdravé děti mívají poruchy spánku, nemohou navázat normální kontakt s jinými dětmi, bojí se chodit do školy, protože při poplachu musejí sejít do krytu,“ vysvětluje.

Nálady rodičů

Děti neobyčejně citlivě reagují na nálady svých rodičů. „Když je máma ve stresu, přenese se to i na dítě. Když je mámě špatně, dítě intuitivně rozpozná její psychosomatický stav a je mu taky špatně,“ upozorňuje psycholožka Svitlana.

„Vhodná je jakákoli psychoemocionální pomoc, například zapojení dětí i jejich rodičů do kolektivu, společné slavení svátků, artterapie – třeba práce s hlínou nebo kreslení. Ale na to všechno potřebujete peníze,“ dodává.

Peníze shromažďuje například už zmíněná oděská nadace Family Plus, kterou vede Andrij Kreň. „Naše nadace poskytuje pomoc hlavně dětem z těch nejohroženějších skupin: dětem vnitřních uprchlíků, zdravotně postiženým, válečným sirotkům, dětem z nefunkčních, neúplných a mnohodětných rodin,“ přibližuje.

„Máme pro ně připravené výchovné a vzdělávací programy, aby se aktivněji socializovaly a zvykly si na nové podmínky. Další programy máme pro handicapované děti – jde o inkluzi a psychoemocionální pomoc,“ doplňuje. Programy musí být také přizpůsobené různým věkovým skupinám dětí.

„V prosinci jsme spustili nový program ‚Safe‘ pro teenagery. Jsou to bezpečnostní pravidla a sexuální výchova. Učíme je, jak si mají vytvořit osobní hranice, jak navazovat a udržovat vztahy s vrstevníky i v rodině. A hlavní, co jim chceme vštípit, je, jak o sebe dbát a jak se vyrovnat s dospíváním. Tento program je hodně populární a už se do něj zapojilo kolem třiceti teenagerů, vnitřních uprchlíků,“ popisuje.

Tyto programy ale musí běžet delší dobu, nejméně pět až šest měsíců, jak připomíná psycholožka Svitlana: „Výsledky jsou fantastické: socializace, nové návyky, děti se přestaly bát sebe navzájem i dospělých. Inkluze vedla k tomu, že se děti s poruchami přestaly mít strach ze zdravých dětí. Začaly číst, psát a některé i zpívat.“

„To je výsledek logorytmických cvičení. Díky hudbě a taktům vznikla v jejich mozcích nová neuronová spojení a tedy i návyky. Když jsem teď viděla děti, které před rokem vůbec nemluvily a teď mě normálně zdraví, měla jsem slzy v očích,“ říká psycholožka.

Nadace Family Plus může pracovat s dětmi i díky pomoci, kterou přiváží česká humanitární společnost Koridor UA.