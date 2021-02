V Barmě pokračují protesty proti převratu. Ve městě Dawei měla policie jednoho člověka zastřelit

V Barmě v neděli pokračují protesty proti nedávnému vojenskému převratu a s nimi i tvrdé represe vůči demonstrantům. Bezpečnostní složky je zatýkají po desítkách a manifestace rozhání vodními děly, slzným plynem a zřejmě také střelbou. V jižním městě Dawei podle informací agentury Reuters policie jednoho člověka zastřelila a několik dalších zranila. Neipyijto 7:17 28. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V největším barmském městě Rangúnu v neděli násilnosti vypukly dopoledne při pochodu studentů medicíny | Zdroj: Reuters

Při protestech, které rozpoutal vojenský převrat z 1. února, už zemřeli nejméně tři demonstranti. Zásahy bezpečnostních složek proti shromážděním se podle agentury AP zdají být čím dál agresivnější, ovšem protestní hnutí dosud neztrácelo na síle.

Prezident v dopise podpořil šéfku barmské vlády Su Ťij. ‚Usilujeme o propuštění aktivistů i novinářů,‘ napsal Číst článek

V největším barmském městě Rangúnu v neděli násilnosti vypukly dopoledne při pochodu studentů medicíny. Záběry zveřejněné na sociálních sítích ukazovaly demonstranty prchající před policisty i to, jak lidé pomáhají zraněným. Co jim krvavá zranění způsobilo, nebylo jasné, některá média ale hlásila střelbu ostrými náboji. Desítky studentů a dalších lidí skončily ve vazbě, píše AP.

O střelbě v Dawei informoval jistý místní politik a médium Dawei Watch, podle kterého bylo zraněných více než deset. Policii ani mluvčímu vládnoucí vojenské rady se reportéři Reuters ihned nemohli dovolat.

Armáda se v Barmě na začátku měsíce chopila moci poté, co civilní vůdkyně země Do Aun Schan Su Ťij a její politická strana jasně opanovaly podzimní volby. Vedení armády výsledky označilo za zmanipulované a nechalo Su Ťij i řadu jejích stranických kolegů zatknout. Převrat, který zastavil postup země k demokracii, vyhnal do ulic statisíce lidí a byl odsouzen západními zeměmi.