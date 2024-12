Bayrou může jako premiér vydržet. Krize ve Francii ale dopadá na EU i NATO, upozorňuje Fischer

Francie má už čtvrtého premiéra za jediný rok. Může být centrista François Bayrou tím, kdo vyvede zemi z politické krize? A jaký vliv má politická situace ve Francii na Evropskou unii? „Francie je jaderná mocnost, stát, který má stálé křeslo v Radě bezpečnosti OSN. Také jde o zemi mající na celou řadu mezinárodních konfliktů velmi silný názor,“ říká bývalý velvyslanec v Paříži a senátor Pavel Fischer (nez.) v rozhovoru pro Radiožurnál. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:15 17. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Fischer | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Francie má od pátku již čtvrtého předsedu vlády během letošního roku. Emmanuel Macron jmenoval do čela kabinetu třiasedmdesátiletého zkušeného politika, Françoise Bayroua. Ten byl v minulosti mimo jiné ministrem školství i spravedlnosti, třikrát kandidoval na prezidenta. Jaké má podle vás šance vydržet ve funkci déle než jeho poslední předchůdci?

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Bayrou třikrát kandidoval na prezidenta a zlé jazyky tvrdí, že bude zkoušet kandidovat znovu a tentokrát již z pozice síly, neboť premiérská pozice je nejvýš, kam se kdy dostal, podotýká Pavel Fischer

Šance určitě má, protože má trochu jiný profil než předešlý premiér, Michel Barnier. Přestože je za ním malá, politicky středová strana, vlastně křesťansko-demokratická, což je ve francouzském parlamentním životě tak trochu unikum, je to velmi zkušený politik, který už zřejmě ve chvíli, kdy byl jmenován, Macronovi tak trochu nasadil páku či kravatu, kdybychom použili zápasnický slovník. Prezident jej nakonec zkrátka musel jmenovat.

Kandidát na prezidenta

Chtěl jsem se právě zeptat, proč jej Macron jmenovat musel? Proč si ho vybral?

Po Paříži se říká, že si François Bayrou zkrátka u Macrona dupl a řekl mu, že jestli to nebude on, odchází z koalice, která za Macronem vždy stála.

Macron vybral nového francouzského premiéra. Stát se jím má centrista François Bayrou Číst článek

Je zde třeba také připomenout, že Bayrou Macrona podporoval jako jeden z prvních a byl také jedním z aktérů Macronova úspěchu, protože se sám vzdal prezidentské kandidatury a v podstatě mu přihrál trochu hlasů.

Může nový premiér mít vliv na Emmanuela Macrona tak, jak jste popisoval jeho politiku? Může ho přimět k nějaké změně?

Může. Bayrou třikrát kandidoval na prezidenta a zlé jazyky tvrdí, že bude zkoušet kandidovat znovu a tentokrát již z pozice síly, neboť premiérská pozice je nejvýš, kam se kdy dostal.

Navíc pro něj jako designovaného premiéra platí, že by se mohl od Macrona emancipovat, protože mu hodně pomáhal, a na rozdíl od Barniera má za sebou právě politickou sílu v parlamentu, tudíž má páky i na něj.

Už to tedy není o tom, že vše řídí Macron. Musel si zkrátka vybrat aktéra, který má vlastní hlavu. Už je dostatečně starý na to, aby za celý svůj život nasbíral řadu neúspěchů, a přitom v politice vydržel. Takže bude, jak říkají Francouzi, docela tvrdý k tomu, aby byl uvařen.

„Není náhodou, že si v době krize ve Francii k sobě Mercosur a Evropská unie našly cestu.“

Dohoda s Mercosur

Pojďme se ještě trochu více věnovat dalšímu tématu. Jak moc má současná politická situace výraznější vliv na Evropskou unii a Evropu? Kde jsou konkrétní dopady?

Má naprosto zásadní dopady na celou Evropskou unii, ale i Severoatlantickou alianci. Francie je jaderná mocnost, stát, který má stále křeslo v Radě bezpečnosti OSN.

Také jde o zemi mající na celou řadu mezinárodních konfliktů velmi silný názor. I z daného pohledu je krize současné Francie tak vážná, neboť má dopady i na to, jak se v Unii daří hledat společnou řeč k tomu, co se děje například na Ukrajině nebo Blízkém východě.

Jeden příklad za všechny – nedávno Ursula von der Leyenová vyhlásila, že Evropská unie našla shodu na dohodě se zeměmi Mercosur o volném obchodu.

Politolog: Pozice Paříže je po pádu vlády v EU ohrožená. Macronovi ale nahrává krize v Německu Číst článek

A to je důležité vědět, neboť to přichází ve chvíli, kdy v Americe máte Donalda Trumpa, který se chová tím způsobem, že v Bruselu jsou všichni na značkách a zkoušejí vymyslet, jak to udělat, aby Donald Trump neměl takovou sílu a neškodil unijním zájmům.

Není náhodou, že v tu chvíli k sobě Mercosur a Evropská unie našly cestu. Francie proti dohodě dlouhodobě vystupovala, zejména s ohledem na své zemědělství. Ursula von der Leyenová s oznámením o dohodě přišla zrovna ve chvíli, kdy byl Macron, obrazně řečeno, zabořen rukama v motoru, umazaný od domácí politiky a neměl ani čas to komentovat.

Francouzi si říkali, aha, tak to tedy vypadá, když máme prezidenta a vládu, kteří nejsou na svých místech, protože řeší domácí krizi. Dohoda s Mercosurem je pro Francouze z hlediska zájmu jejich zemědělství špatnou zprávou a berou to tak, že si ublížili právě tím, že mají vnitřní krizi.

Čím se na premiérském postu chce François Bayrou inspirovat? Proč Macron s předchozím premiérem Michelem Barnierem neuspěl? Jakou roli v konci předsedy vlády hrál rozpočet? A co z toho má Marine Le Penová? Poslechněte si celý rozhovor vedený Tomášem Pancířem v audiozáznamu výše.