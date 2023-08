Kerčský most je jasný terč. Rusové se na Krymu nesmí cítit bezpečně, radí generál Hodges

Strategický cíl dalšího vývoje na bojišti: Krym. „Je těžké si představit bezpečnou Ukrajinu, dokud Rusové sedí na Krymu,“ vysvětluje americký generál ve výslužbě Ben Hodges. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz se zamýšlí nad tím, co by ukrajinský generální štáb musel udělat pro to, aby se mu podařilo zničit symbol ruské pýchy, Kerčský most pojící poloostrov s Ruskem. Ztrátou Krymu by podle Hodgese navíc utrpěla osobní prestiž prezidenta Vladimira Putina. Exkluzivně Praha / Frankfurt 5:00 17. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Obvykle nejlepší způsob, jak úplně odpálit most, není udělat do něj díru, ale zasáhnout infrastrukturu,“ popisuje v rozhovoru pro iROZHLAS.cz americký generál ve výslužbě Ben Hodges | Zdroj: Profimedia

V našem minulém rozhovoru jste předpovídal, že Ukrajina získá zpět Krym do konce srpna. Myslíte si, že je to za současného vývoje na frontě možné?

V tento moment se to zdá velmi nepravděpodobné. Byl jsem optimistický, že Ukrajina bude schopná osvobodit Krym do konce léta. Ale to bylo za předpokladu, že Spojené státy poskytnou vše, co by bylo potřeba.

Je očividné, že můj prezident (Joe Biden), který sice odvedl dobrou práci v mnoha ohledech, nebyl ochotný poskytnout prostředky, které by posktly skutečnou výhodu. Mluvím zejména o zbraních dlouhého doletu, které by znemožnily ruským silám operovat na Krymu. Ale zůstávám velmi optimistický z možného dalšího vývoje, jen se to nestane tak rychle, jak jsem původně odhadoval.

Jednou z cest, jak se dostat z Ruska na Krym, je přes Kerčský most, který byl v posledních týdnech pod palbou. Bude někdy kompletně zničen?

To nevím. Kerčský most, který spojuje Rusko s Krymem, se zdá být zranitelný. Rusko udělalo vše, co mohlo, aby ho ochránilo před různými typy útoků. Ale Ukrajinci stále dokážou najít cestu, jak ho příležitostně zasáhnout.

Myslím si, že Rusové vědí, že je tam určitá zranitelnost a je to podle mě jediný důvod, proč opravdu chtějí udržet Donbas. Aby měli „pevninskou cestu“ na Krym, která není tak zranitelná jako Kerčský most. (Ukrajinský) generální štáb bude nadále pokračovat v útocích na Kerčský most, stejně jako na další transportní infrastrukturu, aby rozložil ruskou logistiku. Snaží se jim to udělat těžší.

when ukraine gets to the sea of azov, and takes down the bridge there is no way to supply the crimea by land, sea, or air.. thats a fact. 2+ million are on the "island". it will become the largest POW camp in the world. pic.twitter.com/1dRBWT8mhc — david D. (@secretsqrl123) August 12, 2023

Zdá se mi, že prioritou je učinit celý Krym neudržitelný. Tak, aby ruské námořnictvo nemohlo dále kotvit v Sevastopolu, aby ruské letectvo nemohlo pokračovat v operacích. Neudržitelným myslím vytvořit pocit nebezpečí, že tam lodě nemohou zůstat. To ale obnáší, že Ukrajina potřebuje dodávky zbraní dlouhého doletu jako střely Taurus, SCALP, Storm Shadows.

Slabá místa

Při útocích na Kerčský most jsme viděli pokus s výbušninou v autě, posledně to byla raketa, ale nestačilo to. Co by bylo potřeba k úplnému zničení Kerčského mostu?

Abyste úplně zničili most ze vzduchu, to je velmi obtížné. Máme s tím zkušenosti z druhé světové války, z Vietnamu, války v Zálivu. Když se zamyslíte nad druhem zbraní, které by byly potřeba ke zřícení mostu, musí být skutečně výrazné a musí přesně trefit ta správná místa. Obvykle nejlepší způsob, jak úplně odpálit most, není udělat do něj díru, ale zasáhnout infrastrukturu.

Ben Hodges (65) Americký generál ve výslužbě, který v současné době žije ve Frankfurtu a vede Strategická studia na Center for European Policy Analysis (CEPA). V minulosti sloužil v Německu a Jižní Koreji, účastnil se válek v Iráku a Afghánistánu. Od roku 2012 velel na Velitelství operací pozemních sil NATO. V letech 2014 až 2018 velel americkým jednotkám v Evropě.

Rusové si jsou vědomi toho, že se o to Ukrajinci v nějakém bodě pokusí. Umím si představit situaci, kdy zasáhnou konstrukci, která drží most. Ale uvidíme.

Také si myslím, že musí zvážit, co je jejich priorita. Jestli je to zničení mostu jednou pro vždy, nebo jít po ruské logistice v dosahu, kde se nachází náhradní munice a podobné zdroje, které zpomalují ukrajinskou protiofenzivu.

A pokud by tou prioritou bylo zničení mostu, jaké zbraně by k tomu Ukrajinci potřebovali?

Opravdu by na to bylo potřeba významné množství výbušné síly. Dovedu si představit kombinaci vícero věcí, ale nechci jít příliš do detailu. Věřím, že ukrajinský generální štáb si už provedl výpočty s inženýry, aby našli, kde je slabé místo a kolik a co je pro to potřeba.

Samozřejmě také musí odhadnout správný čas. Může to vyžadovat určité prostředky, které Ukrajinci ještě nechtějí použít. Most má totiž jak symbolický, tak praktický význam. Ale znovu říkám, že bych v tomhle ohledu důvěřoval generálnímu štábu.

Putinův obraz

Co by pro režim v Kremlu znamenalo, kdyby byl Krym osvobozen? Jak by mohl Vladimir Putin reagovat?

Zcela jistě by to byla pořádná rána pro Kreml i pro osobní prestiž Vladimira Putina. Ale nevěřím, že by to automaticky znamenalo, že režim padne nebo že se budou muset uchýlit k jaderným zbraním. Byli jsme svědky toho, že zas a znovu Kreml hrozil, ale nikdy nebyl schopný realizovat tyto hrozby. Hrozili použitím jaderné zbraně už prakticky za cokoliv.

Myslím, že bychom se měli oprostit od zastrašování a obávání se, co Rusko možná udělá, a místo toho bychom se měli soustředit na to, co dělat, aby Ukrajina vyhrála.

Ruský prezident jakožto autokrat, který se nemusí zpovídat Dumě (ruskému parlamentu, pozn. red.), nezajímá se o to, kolik jeho vlastních vojáků je zabitých, který se nestará o názor svých vlastních lidí a který se nemusí obávat novinářů, že by se ho ptali na těžké otázky, může změnit narativ, kdykoliv se mu zachce. Může říct, že porazili nacisty, že zastavili celé NATO, nejsou žádné jaderné zbraně na jejich hranicích a nyní je po všem, musí akorát dostat všechny domů a připravit se na příště.

To by mu prošlo?

Dovedu si představit, že mnoho Rusů by bylo zklamaných, ale také je to nemusí vůbec zajímat, mohou být rádi, že je po všem. Nemyslím si, že by se proti němu zvedla vlna protestů v ulicích.

Objeví se někteří oligarchové, kteří budou rádi, že se Putin konečně rozhodl ukončit tuhle válku. Protože mnoho opravdu bohatých Rusů přichází o spoustu peněz.

Záruka bezpečné Ukrajiny

Jedním z možných scénářů tedy podle vás je, že když Putin prohlásí: „Rusko končí válku“, přijmou to oligarchové bez problému, a budou dokonce rádi, že mohou opět vydělávat?

Zcela jistě. Rozhodně o tom nepromluví nyní, protože by jinak vyletěli oknem nebo by se jim stala jiná „nehoda“. Nebo by něco postihlo jejich rodinu. Pro tuto chvíli to nehlásí veřejně, ale jsem přesvědčen o tom, že žádný z miliardářů není šťastný z toho, jak se věci vyvíjí. Přichází o velké množství peněz.

Rubl a celá ekonomika trpí a umím si představit, že spousta z těchto lidí udělala vše pro to, aby se sami ochránili tím, že uložili peníze na jiná místa, a čekají, co se stane.

Zároveň si myslím, že vědí, že pokud učiní Putin ten šílený omyl a rozhodne o použití jaderné zbraně, budou také hnáni k odpovědnosti. Kvůli tomu, že selhali v jeho zastavení, že mu neodporovali. Samozřejmě to nevím jistě, nejsem odborník na Kreml, ale nevěřím tomu, že čelní představitelé Ruska by byli rádi za to, kam válka směřuje a že by ji rádi viděli skončit.

V poslední době slýchám, že Ukrajina se snaží získat Krym mimo jiné proto, že až přijde čas vyjednávání o míru, bude klíčové mít Krym zpět. Jinak Rusko neuzná ukrajinské hranice stanovené v roce 1991. Předpokládám, že s tím budete souhlasit...

S tím úplně souhlasím. Dokud bude Rusko okupovat Krym, vždycky budou schopni zahájit útoky, vždycky budou schopni znesnadnit přepravu do různých ukrajinských oblastí Chersonu nebo Mykolajivu. I v případě, že by byly Mariupol nebo Berďansk osvobozeny, přístavy by nebyly schopné fungovat. Protože by si Rusové udrželi přístup k Azovskému moři.

Je těžké si představit Ukrajinu bezpečnou a zajištěnou, dokud Rusové sedí na Krymu. A bylo by těžké si představit Ukrajinu budující svou ekonomiku, dokud může Rusko narušit provoz v okolí pěti významných ukrajinských přístavů.

Jsem toho názoru, že kdokoliv vyvíjí tlak na Ukrajince, aby se vzdali Krymu a nechali Rusko držet Krym pro zachování míru, se buď nikdy nepodíval do mapy, nebo nerozumí geografii či nezná historii. Byla by to pouze garance toho, že bychom se spolu my dva bavili zase za dva roky o další ruské invazi.

Druhou část rozhovoru s generálem Benem Hodgesem, který mimo jiné velel americkým jednotkám v Evropě, si můžete přečíst na iROZHLAS.cz v pátek od 6.00. Odpovídá na otázky: Selhal Západ při dodávkách těžkých zbraní Ukrajině? Co přinesou další týdny protiofenzivy? Jakou taktiku by při boji nyní sám použil?