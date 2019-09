Opozice nepodpoří vypsání předčasných voleb. Chce, aby vláda nejdříve požádala o odklad brexitu

Britské opoziční strany se dohodly, že v pondělí nepodpoří vypsání předčasných parlamentních voleb, které žádá premiér Boris Johnson. Dohoda je dalším ze série kroků, kterými chtějí opoziční politici zabránit odchodu Británie z EU bez dohody. K úsilí zabránit neřízenému brexitu v pátek přispěla horní komora parlamentu, Sněmovna lordů, když schválila návrh zákona, který za určitých podmínek nutí předsedu vlády požádat o tříměsíční odklad brexitu. Londýn 19:10 6. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Boris Johnson během proslovu před policejními složkami. Kritici mu vyčetli, že bezpečnostní složky zpolitizoval. | Foto: Danny Lawson | Zdroj: Reuters

Vypsání předčasných voleb na 15. října Dolní sněmovna zamítla již ve středu. Opozice se totiž obává, že by takových voleb mohl Johnson využít k tomu, aby Británii přece jen 31. října vyvedl z EU bez dohody.

Lídr opozice Jeremy Corbyn původně tvrdil, že je připraven podpořit volby v okamžiku, kdy celým legislativním procesem projde návrh zákona proti brexitu bez dohody. Vláda proto ve čtvrtek oznámila, že hlasování o volbách opět zařadí na program pondělní schůze. V pátek se ale Corbyn se zástupci Liberálních demokratů, Skotské národní strany (SNP) a velšské strany Plaid Cymru dohodl, že ani v pondělí vládní návrh nepodpoří. Souhlasit s volbami chce opozice teprve poté, až vláda požádá o odklad brexitu.

Johnson ale vylučuje, že by o takový odklad mohl požádat. Ve čtvrtek řekl, že by byl „raději mrtvý v příkopu“. V pátek zopakoval, že zemi z EU vyvede za 55 dní. „Pojedu do Bruselu, dostanu dohodu a zajistíme, abychom odešli 31. října,“ řekl Johnson. Zároveň zdůraznil, že rezignovat na svou funkci nehodlá.

Pro vypsání voleb předseda vlády potřebuje souhlas dvou třetin poslanců. Po tomto týdnu ale nemá v Dolní sněmovně ani absolutní většinu.

Sněmovna lordů

Zabránit brexitu bez dohody chce opozice přijetím návrhu zákona, který premiéra nutí požádat o tříměsíční odklad, tedy do 31. ledna 2020. Učinit by tak musel, pokud by se nepodařilo vyjednat dohodu nebo přesvědčit parlament, aby s odchodem bez dohody souhlasil, což je však nyní krajně nepravděpodobné.

Poté, co návrh zákona schválila ve středu Dolní sněmovna, v pátek souhlas vyjádřila i ta horní - Sněmovna lordů. Vzhledem k tomu, že jej přijala beze změny, zbývá do konce legislativního procesu již jen souhlas královny Alžběty II. Ten se podle agentury Reuters očekává v pondělí. Po jeho udělení zákon vstoupí v platnost.

Pondělní rozhodování o vypsání předčasných voleb by mohlo být posledním hlasováním během aktuálního zasedání parlamentu. Johnson totiž docílil toho, že královna zasedání příští týden přeruší a nové zahájí až 14. října. Odpůrci přestávky vynucené jen několik týdnů před stále platným termínem brexitu proti tomuto kroku podali stížnost hned u tří soudů: ve Skotsku, v Severním Irsku a v Londýně.

‚Zneužití policie‘

Soud v hlavním městě v pátek žádost známé aktivisty Giny Millerové a expremiéra Johna Majora zamítl. Přestávka v zasedání parlamentu je podle něj v souladu se zákonem. Millerová již avizovala, že se proti rozsudku odvolá, stejně jako to učinili v obdobném případu stěžovatelé ve Skotsku. Také soud v Edinburghu totiž uvedl, že Johnsonův postup je zákonný. Skotský odvolací soud by měl svůj verdikt vynést ve středu. Případem se bude zabývat i nejvyšší britský soud a to 17. září.

Johnson čelí nyní v Británii kritice nejen kvůli vynucené parlamentní přestávce, ale i kvůli svému čtvrtečnímu projevu na severu Anglie. V tomto případě ovšem nejde tolik o obsah proslovu, jako spíše o skutečnost, že během komentáře dění kolem brexitu a útoků na opozici stáli za předsedou vlády v pozoru policejní rekruti. Podle zástupců policie hrabství West Yorkshire premiér policisty zneužil v politické hře a udělal z nich kulisu.

"I'd rather be dead in a ditch" - PM Boris Johnson responds when asked if he'd go back to Brussels to ask for a #Brexit delay



Latest: https://t.co/Xz1Guu69bK pic.twitter.com/9vr6ZcdYu9 — BBC Politics (@BBCPolitics) September 5, 2019