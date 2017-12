'Vítr byl tak silný, že jsem šlapala i z kopce.' Hamsa jede na kole 700 km Egyptem

Jako první Egypťanka vyrazila třicetiletá Hamsa Mansúrová sama na dálkovou cyklistickou jízdu. A Radiožurnál dál sleduje její odvážný počin. Hamsa má ujet 777 kilometrů během devíti dní. Od sobotního startu v Káhiře už ujela stovky kilometrů, v úterý dorazila do Hurghady. Všechny dny cesty byly podle ní těžké Hurghada 20:42 21. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hamsa jede na kole 700 kilometrů Egyptem. 'Vítr byl tak silný, že jsem šlapala i z kopce,' přibližuje | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

„První den byl těžký, druhý den byl těžký. Všechny dny na cestě byly těžké hlavně kvůli tomu, že jsem celou dobu jela proti větru. Tady na pobřeží vane zpravidla severní vítr, který bych měla v zádech. Teď to ale bylo přesně opačně," přibližuje pro Radiožurnál cyklistka Hamsa Mansúrová.

Po třech dnech jízdy vypadá docela vyčerpaně. Stojí s kolem před terminálem trajektu z Hurghady na Sinaj.

„Vítr byl tak silný, že jsem i s kopce musela šlapat jako o závod," líčí Hamsa nepříznivé podmínky.

Rychlost se jí proto snížila na polovinu a etapy už nestíhala podle plánu.

„Dneska jsem měla dorazit do Hurghady, abych odtud stihla trajekt do Šarm aš-Šajchu. Čekala mě ale vzdálenost 160 kilometrů, a protože dnes byl vítr obzvlášť nepříznivý, potřebovala bych na tuhle etapu 17 hodin. Tolik času prostě nebylo," vysvětluje.

Trajekt jezdí jen jednou za několik dní. Pokud by ho nestihla, znamenalo by to značné časové prodloužení celé cesty. Hamsa tak musela udělat ústupek.

„Ráno jsem se rozhodla, že se tule etapu nechám převézt autem. Ale do teď nejsem za tohle své rozhodnutí ráda. Přemýšlím, že bych se ještě vrátila a ten úsek projela opravdu na kole," dodává. Nakonec se ale Hamsa s vynechanou etapou smiřuje a odjíždí trajektem do Šarm aš-Šajchu.

Hamsa Mansúrová v sobotu sedla v Káhiře na kolo a jako první Egypťanka v historii se sama vydala na dálkovou cyklojízdu. | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Policejní doprovod

Ještě cestou do Hurghády jí ale překvapilo chování egyptské policie. Policisté nechtěli nechat Hamsu jet po silnici samotnou, a tak jí dali doprovod v podobě dvou policejních pickupů.

Nejdříve Hamsu štvalo, že se budou policisté desítky kilometrů sunout s ní. Nakonec ale přišla na to, jak situaci využít. Policejní auta nechala jet před sebou, rozrážela tak protivítr a výrazně se jí zvýšila průměrná rychlost.

„Hodně jsem se divila. Na takové nápomocné chování policie totiž nejsme v Egyptě zvyklí. Ale byli opravdu profesionální, nejdřív mi nabízeli, že mě i s kolem svezou. Nakonec se mnou jeli krokem celou cestu," přibližuje Hamsa.

Hamsu teď čeká kopcovitý terén Sinajského poloostrova. Svého cíle, hory svaté Kateřiny, chce dosáhnout v pondělí.

Hamsa jede na kole 700 kilometrů Egyptem. 'Vítr byl tak silný, že jsem šlapala i z kopce,' přibližuje