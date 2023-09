První dáma Pavlová dorazila do Kyjeva. Protivzdušná obrana předtím nad metropolí sestřelila ruské rakety

Česká první dáma Eva Pavlová je v Kyjevě. Dorazila na summit manželek prezidentů, který svolala první dáma Ukrajiny Olena Zelenská. Po celé Ukrajině se přitom v noci na středu rozezněly sirény, podle agentury Reuters se ještě brzy ráno v hlavním městě ozývaly výbuchy. V Kyjevě je nyní také americký ministr zahraničí Anthony Blinken. Video Kyjev 6:49 6. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eva Pavlová v Kyjevě | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

Eva Pavlová přijela do Kyjeva v době, kdy byl na celé Ukrajině vyhlášen letecký poplach. „Byla to opravdu děsivá situace, když jsme viděli rakety na nebi nad Kyjevem. Podle dosavadních informací to byly rakety s plochou dráhou letu, možná i balistické,“ hlásí z Kyjeva stálý zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín.

ONLINE: Ruské drony opět útočily na přístav na Dunaji důležitý pro vývoz obilí. Jeden člověk zemřel Číst článek

Podle něj panovaly obavy, jestli se vlak nezastaví na bezpečném místě.

„Protivzdušná obrana sestřelila podle ukrajinských úřadů několik ruských raket, což bylo těsně před příjezdem zvláštního vlaku vidět i slyšet. V Kyjevě nebyl nikdo zraněn, na rozdíl od Oděské oblasti, kde je hlášen jeden mrtvý,“ dodává Dorazín.

Pavlová se v metropoli zúčastní třetího summitu prvních dam a gentlemanů. Moderovat ho má britský herec, režisér a moderátor Stephen Fry.

Setkání je věnované psychickému zdraví lidí v krizových oblastech. Zúčastnit by se ho měli prezidentské manželky a manželé ze Slovenska, Dánska, Litvy, Arménie, Estonska, Slovinska a Srbska. Celý program podléhá režimu utajení.