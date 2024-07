Expert: Madurův režim je odolný, má na své straně armádu a milice. I šéfka opozice vyzývá ke klidu

Nejvyšší volební úřad ve Venezuele označil za vítěze prezidentské volby dosavadní hlavu státu Nicoláse Madura. Opozice výsledek neuznává. Za těžko uvěřitelný jej označil i chilský prezident a pochybnosti vyjádřil i americký ministr zahraničí. „Vychází z toho, že panuje nesoulad mezi průzkumy i mezi odhady,“ vysvětluje Radek Buben ze Střediska ibero-amerických studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. Rozhovor Caracas 13:55 29. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Venezuelský prezident Nicolás Maduro oslavuje vítězství ve volbách | Foto: Fausto Torrealba | Zdroj: Reuters

Z čeho podle vás vychází jak venezuelská opozice, tak i chilský prezident a americký ministr zahraničí, když výsledku voleb nevěří? Co mluví pro to, že mohl Maduro volby nechat zmanipulovat?

Nedůvěru ve výsledek už vyslovilo širší spektrum státníků, nejen pravicově orientovaných, ale i včetně lidí z levice. To je třeba zmíněný chilský prezident Gabriel Boric.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Radkem Bubnem ze Střediska ibero-amerických studií Univerzity Karlovy

Oni vychází z toho, že panuje nesoulad mezi průzkumy, ale i mezi odhady, které proběhly. Vychází z toho, že nebyla odevzdána všechna akta z volebních místností. Nebyli tam pouštěni opoziční dohlížitelé a členové volebních komisí.

Došlo k velké prodlevě, a to i přesto, že elektronický systém je velice snadno a rychle funkční. I tak se čekalo na výsledky šest hodin.

Národní volební úřad dokonce uvedl, že byl pod jakýmsi elektronickým útokem. Takže tam bylo několik faktorů, které vnímáme jako velmi nepravděpodobné. Ale současně nejde o nic, co bychom neočekávali. Režim bude velice nerad odevzdávat moc.

Je možné tyto pochybnosti, o kterých mluvíte, dokázat? Umožní úřady přepočítávání hlasů, zpětnou kontrolu?

Já o tom docela pochybuji. V následujících dnech bude režim muset hodně věcí vysvětlit. Nesedí tam ani propočty ohledně volební účasti a podobně.

Teď budou všechny tyto faktory pod drobnohledem. Ale ve chvíli, kdy se ve Venezuele rozhodnou, že vyhlásí vítězem Madura s ohledem na to, že mají na své straně vojenské složky i zmobilizovanou menšinu radikálních stoupenců – takzvané bolívarovské milice, které jsou již v ulicích – a dokonce už tam je snad i jeden mrtvý a několik zraněných... Tak si svou prosadí. Minimálně v krátkém období měsíce nebo dvou.

Venezuelské úřady označily Madura za vítěze voleb. ‚González získal 70 procent,‘ oponuje opozice Číst článek

Poté budou muset znovu začít se světem vyjednávat, protože Venezuela je pod sankcemi, a dostanou se do dalšího typu izolace. Ale myslím, že teď to ustojí.

Je možné, že by si to Venezuelané nenechali líbit a vyšli do ulic? Ptám se s ohledem na náladu, kterou popisovala většina světových médií. I dřívější stoupenci Madura a Huga Cháveze žijí velmi špatně, ve velké chudobě. Životní podmínky jsou tak těžké, že i tito lidé se přiklánějí k opozici.

Co udělá opozice, je teď velká otázka. Její vůdkyně, bývalá poslankyně María Corina Machadová, která by kandidovala, pokud by jí to režim dovolil, ostatně stála v pozadí té kampaně, byla u všeho, všude, je faktickou lídryní opozice, zatím vyzvala lidi, aby byli opatrní a nevycházeli do ulic. To je u ní změna.

Machadová v roce 2014 mobilizovala opozici, aby se pokusila vyhnat Madura mobilizovanou ulicí. Můžeme to nazvat bolívijským vývojem. Tehdy to stálo čtyři desítky mrtvých a spousta opozičních lidí pak byla na základě této aktivity pronásledována.

Myslím, že lidé teď budou čelit výzvě ozbrojených mobilizovaných chavistických radikálů. Ve Venezuele je teď opravdu velké množství zbraní. Protestovat bude velmi nebezpečné.

Ekonomická situace ve Venezuele je opravdu špatná, ale v posledních měsících se drobně zlepšila a je to relativně znát. Zejména pro ty, co působí v dolarizované části ekonomiky.

Venezuelský prezident před volbami mluví o krvavé lázni. Opozice se bojí, že neuzná případnou prohru Číst článek

Domnívám se, že se spíše zvýší emigrace z Venezuely, která je už teď rekordní. Je to skoro osm milionů lidí a na poměr k počtu obyvatel Venezuely je to víc emigrantů, než kolik lidí opustilo Ukrajinu nebo Sýrii.

Předpokládáte tedy, že režim tuto napjatou situaci ustojí? A že se může zvýšit ekonomický růst tak, aby lidé tak palčivě nepociťovali dopady různých dřívějších opatření?

To pociťovat budou každopádně. Jde o to, o jaké hloubce ekonomické katastrofy mluvíme. Úplného dna už Venezuela asi dosáhla a ustála to. Madurův režim je velmi zajímavý tím, jak je resilientní vůči ekonomickým tlakům.

Díky napojení na své spojence ve světě, na autokracie v Íránu, Rusku, Číně a vlastně i v Turecku, dokáže režim manévrovat i pod sankcemi. A to za obrovských cen, dopadů na životní prostředí i zapojení do kriminálního polosvěta.

Ostatně Nicolás Maduro je vyšetřován mezinárodním trestním soudem a americká protidrogová agentura za něj vypsala odměnu 15 milionů dolarů, tedy přes 350 milionů korun. Do kriminálního polosvěta je režim velmi namočen.

Teď se tedy bude snažit manévrovat v tomto polosvětě. Vývoj se dá velmi těžké předvídat. Je tu stále nevyzpytatelný faktor venezuelské armády.