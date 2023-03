Francie se potýká s nedostatkem lékařů. Zkouší zapojit lékárníky do péče o pacienty

Přes šest milionů Francouzů nemá ošetřujícího lékaře. To je zhruba každý desátý obyvatel, uvedl to prezident Francie Emmanuel Macron. Vláda proto hledá řešení, jak přístup k lékařské péči zlepšit. Jednou možností je rozšířením pravomocí pro lékárníky, kteří už teď ve Francii mohou očkovat proti chřipce nebo covidu. Do testování se zapojily desítky lékáren v Bretani a zvažuje se rozšíření projektu i do dalších francouzských regionů.

