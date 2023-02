Lékaři z Běloruska pracují v nemocnici v Českém Krumlově. Pomohli vyřešit personální krizi

Třicetiletý lékař Viktar Lahatski pracuje v českokrumlovské nemocnici druhým rokem, stará se o pacienty na dětském oddělení. Z běloruského Minsku uprchl během protestů proti prezidentu Lukašenkovi.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 S lékaři z Běloruska, kteří pracují v českokrumlovské nemocnici, se setkal Petr Kubát

„V Bělorusku jsem vystudoval, pak jsem pracoval jako lékař v dětském kardiocentru,“ vypráví.

Na jihu Čech je spokojený a rád by tu strávil většinu profesního života. „Tady vidím perspektivu, kariéru, vzdělávání. Kolegové jsou úplně perfektní, můžu se zlepšovat a budu v tom pokračovat. V Česku jsem sám, rodiče zůstali v Bělorusku, už dva roky jsme se neviděli,“ dodává.

Necelé dva roky působí v nemocnici v Českém Krumlově také sedmačtyřicetiletá Naděžda Pietrouskaya. Pracuje na onkologickém oddělení.

„Tady mám úplně komfortní podmínky a pracuji podle své specializace. Mám dvacetiletou dceru, která studuje v Praze medicínu, tak se možná v budoucnu přestěhuje do Krumlova a budeme pracovat spolu,“ říká.

Nedostatek zaměstnanců

Ředitel nemocnice Vojtěch Remeň potvrzuje, že nové posily výrazně pomohly vyřešit personální nouzi.

„Vyplňují nám ten prostor po chybějících českých lékařích. Na konci loňského roku složili srovnávací zkoušky, takže prokázali jak odborné medicínské znalosti, tak jazykové dovednosti. V tuto chvíli už mohou řádně vykonávat praxi,“ uvádí.

Novým očkováním nevěří ani část zdravotníků. ‚Mají málo informací a čerpají ze sítí,‘ říká výzkumnice Číst článek

Podle něj v menších městech chybí hlavně lékaři ve věku od 40 do 55 let. Odcházejí do soukromé sféry, větších nemocnic nebo do zahraničí. Kvůli několika odchodům museli loni v Krumlově omezovat provoz některých ambulancí, teď už se provozní doba vrací do normálu.

„Já osobně si myslím, že se ještě projevuje dopad covidu, kdy starší zkušenější lékaři z interny odcházeli kvůli přetížení a hledali jiné cesty. Část odešla třeba do soukromé ambulantní sféry, kterou považovali za klidnější,“ dodává Vojtěch Remeň.

Podobná situace je i v dalších zdravotnických zařízeních v kraji. Mluvčí jihočeských nemocnic Kateřina Koželuhová podotýká, že aktuálně je volných několik desítek míst pro lékaře. V žádné z nemocnic ale není situace taková, že by hrozilo uzavření některého oddělení pro nedostatek lékařů.

V Českých Budějovicích od 1. února navíc spustili motivační novinky. Zavedli vnitřní nábor pro lékaře.

Boj s nádorovými buňkami probíhá v těle každého z nás, říká imunoložka. Co ovlivňuje imunitní systém? Číst článek

„V něm nabídneme stejné motivační pobídky i našim stávajícím zaměstnancům, pokud z oddělení personálně více naplněného přejdou na oddělení s vypsaným náborovým příspěvkem. To se samozřejmě bude v praxi týkat zejména zaměstnanců v časné fázi jejich kariéry,“ vysvětluje mluvčí českobudějovické nemocnice Iva Nováková.

Lékaři mohou například během předatestačních stáží zcela přirozeně zjistit, že obor, pro který se rozhodli při nástupu do zaměstnání, není tím, kterému se chtějí věnovat po zbytek svého profesního života,“ dodává.

Novinkou je také program doporučení. Za doporučení nového zaměstnance získají lékaři odměnu ve výši jedné tarifní mzdy pozice. Podobný bonus už funguje právě i v Českém Krumlově. Sestry a lékaři navíc mají v jihočeských nemocnicích náborové příspěvky.