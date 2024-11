Genetik: K USA teď hledí se znepokojením i vědci. Klíčové resorty obsazují antivaxeři a konspirátoři

Nový prezident USA Donald Trump sestavuje svůj tým. Miliardář Elon Musk povede ministerstvo pro efektivitu vlády. Vnitřní bezpečnost zaštítí guvernérka Jižní Dakoty Kristi Noemová, která během koronavirové pandemie odmítla zavést povinnost nosit roušky. O zdravotnictví má zájem Robert Kennedy mladší, šiřitel konspirací. Jaký dopad to může mít pro vědu? A jaké důsledky to může mít pro společnost? V Jak to vidí... odpovídá genetik Jan Pačes. Jak to vidí... Praha/Washington 10:23 14. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít O resort zdravotnictví se uchází Robert Kennedy mladší, člověk, který během pandemie coronaviru tvrdil, že virus může být biologickou zbraní s etnickým zaměřením na bělochy a černochy | Foto: Judeus Samson | Zdroj: Unsplash | Licence Unsplash,©

„Už za Trumpovy první administrativy provázely spolupráci se Spojenými státy a vůbec přístup k vědě problémy. Obavy, kterým směrem se bude věda ubírat a jaké to bude mít dopady nejenom na Ameriku, ale i na světovou vědeckou komunitu, tak logicky panují i teď. Všichni jsme trošku nervózní,“ přiznává v pořadu Jak to vidí... na Dvojce genetik Jan Pačes.

Těžký kalibr

S obavami se sleduje i to, kdo povede klíčový resort zdravotnictví. Zájem o něj má například Robert Kennedy mladší, který je známý šířením dezinformací a konspirací. Během pandemie koronaviru například prohlásil, že virus by mohl být biologickou zbraní s etnickým zaměřením na bělochy a černochy.

„Robert Kennedy mladší je bez debat dezinformátor těžkého kalibru. Je to také zapřisáhlý antivaxer. Dokonce už vyhlásil, že jestliže bude mít moc, zruší povinnou vakcinaci ve Spojených státech. Uvažuje ale i o tom, že zruší fluoridování vody, tedy věci, o kterých je medicínská vědecká komunita na základě důkazů velmi dobře přesvědčena, že jsou funkční a že by se měly dělat,“ přibližuje Pačes.

Administrativa ve Spojených státech má ale také celou řadu brzdných a opravných mechanismů. Příkladem může být incident, kdy Donald Trump ještě jako 45. prezident Spojených států navrhoval jako obranu před koronavirem píchat lidem do těla dezinfekci.

„Naštěstí měl za sebou poměrně dobrou odbornou skupinu, která byla apolitická a které se to dařilo zvládat. Spojené státy jsou ale vůbec zajímavé z hlediska toho, jak jednotlivé státy k pandemii přistupovaly a jak nákazu zvládly. Přístup byl hodně odlišný. Korelovalo to nejenom s pravidly, jaká byla nastavena, ale i s politikou států. Ve státech ovládaných republikány byly dopady povětšinou horší než ve státech, kterým vládli demokraté,“ vypočítává genetik.

Dezinformace jako cesta k moci

Jan Pačes však upozorňuje, že odpůrci očkování a příznivci spikleneckých teorií úřadují i jinde na světě. Například na Slovensku si teď pozornost za tento postoj vysloužil vládní zmocněnec pro prošetření pandemie Peter Kotlár.

Dosud neznámý ortoped chce, aby vláda zastavila očkování mRNA vakcínami, dokud se neprokáže jejich bezpečnost a účinnost. Proti jeho doporučení se postavili vědci a vědkyně z Virologického ústavu Biomedicínského centra Slovenské akademie věd. Peter Kotlár tvrdí, že pomocí mikroskopu zjistil z vlastní krve, že mRNA preparáty mění lidskou DNA.

„Je to naprostý nesmysl. DNA není pod světelným mikroskopem vidět. Mnohem více znepokojivé je ale to, že takovýto člověk dostal ve volbách obrovské množství preferenčních hlasů. Velkou podporu má bohužel i zmiňovaný Kennedy mladší, který chtěl kandidovat na prezidenta,“ připomíná Pačes.

„A to je to, o čem musíme uvažovat do budoucna. Snaha využít dezinformace k tomu získat moc, totiž potom může mít velké dopady na to, jak se budeme chovat, jestli takový člověk bude mít dost moci na to, aby své šílené ideje prosadil,“ dodává genetik.