Hasiči v Německu zachránili ženu, která strávila dva dny na stromě. Povodně mají v zemi pět obětí

Většina jižního Německa má už hlavní nápor povodní za sebou a vrhá se do odklízení škod. V Pasově je to ale jiné, Dunaj tam vystoupal až k deseti metrům, za normálních okolností se drží zhruba pod šesti. Během záchranných prací hasiči objevili ženu, která kvůli povodním strávila dva dny na stromě. Záplavy si dosud vyžádaly pět mrtvých. Od stálého zpravodaje Pasov 20:58 4. června 2024

Dunaj v bavorském Pasově vystoupal až k 10 metrům | Foto: Ayhan Uyanik | Zdroj: Reuters

Oproti normálu má Dunaj skoro dvojnásobnou hloubku a zaplavené jsou nejen pasovské promenády, ale i kus historické zástavby v centru města. Radnice proto vyhlásila stav přírodní katastrofy. Díky tomu může snadněji vyhlašovat uzavírky a určovat priority.

Většina obyvatel města se ale přizpůsobila situaci a břeh si obhlíží hlavně ze zvědavosti. Výjimkou jsou ti, kteří u břehu bydlí, protože nyní odčerpávají vodu ze sklepů.

Nad jihem Německa by už pršet nemělo a očekává se, že hladina Dunaje začne pomal klesat. Stejné je to i kousek výš po proudu, v Řezně. Ale zhruba ještě jeden až dva dny bude trvat, než to nejhorší definitivně poleví. Voda totiž odtéká stále pomaleji.

Bavorsko už začíná řešit odklízení škod, na které jen mnichovská vláda zatím vyhradila v přepočtu na dvě a půl miliardy korun.

Dva dny na stromě

Záplavy si dosud vyžádaly pět mrtvých. Během záchranných prací byla nalezena i žena, která byla nezvěstná dva dny. Celou dobu byla uvězněná na stromě, pod kterým byla voda. Vyšplhala na něj, aby ji nesmetly silné přívaly vody.

Zvládla si telefonem také zavolat o pomoc, jenže ten se jí brzy vybil, a záchranáři tak znali jen její přibližnou polohu na velkém a hustě zalesněném území.

Na seznamu pohřešovaných byla žena 62 hodin, než ji našli. Při pátrání bylo nasazeno všechno od policejních psů, přes lodě až po vrtulníky. Dehydrovanou ženu ale objevil teprve dron. A vyzvednout ji musela speciální helikoptéra, protože pod stromem, na kterém se schovávala, bylo více než metr a půl vody.