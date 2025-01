Nová úprava slovenské hymny vzbuzuje kontroverze. Zní majestátněji, mnozí ji ale nepovažují za svou

Slovensko do nového roku vstoupilo s novou verzí státní hymny. Vytvořit ji nechalo ministerstvo kultury pod vedením Martiny Šimkovičové ze Slovenské národní strany. Skladatel Oskar Rózsa sliboval monumentální aranžmá a dvě překvapení. Hymnu ale provází kontroverze. Mimo jiné není jasné, jestli měl resort kultury právo na úpravu státního symbolu, který ze zákona spravuje ministerstvo vnitra. Část Slováků má navíc pocit, že jim nová hymna nepatří. Bratislava 16:20 1. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vysoké Tatry (ilustrační foto) | Foto: Vojtěch Berger | Zdroj: Český rozhlas

Stále se jedná o skladbu Nad Tatrou sa blízká. Jen je nahraná v nové úpravě.

Novou verzi nahrál symfonický orchestr o 120 členech. Poprvé zazněla o půlnoci, kdy podle loňského zákona musí veřejnoprávní média hymnu každý den odvysílat. Původní verze začínala přímo zpěvem, nová začíná krátkým smyčcovým úvodem. Orchestr hraje v pomalejším tempu. Ve výsledku je skoro o třetinu pomalejší.

Hudba má mnohem výraznější roli než jen jako doprovod. Hlasy jsou naopak upozaděné. Jednu pasáž zpívají čistě ženy, jednu čistě muži. K závěru zazní slovenský národní nástroj fujara, byť jen asi na pět vteřin. To je to jedno z avizovaných překvapení.

Druhé je nejspíš to, že skladba končí v optimistickém duru a ne mollovým tónem. Rózsa změnu navrhl ministerstvu, protože dosud užívaná verze podle něj místy zněla jako dechovka. Do budoucna se budou smět používat obě verze hymny.

‚Nedělám to pro vás‘

Část Slováků má ale pocit, že jim hymna nepatří, a to i proto, že to uvedl sám skladatel Rózsa.

Před několika týdny ve videu vzkázal názorovým odpůrcům a kritikům toto: „Já tu hymnu nedělám pro vás. Vy jste stále nepochopili, že to není vaše hymna. To je hymna pro úplně jinou skupinu lidí. A věřte, že jich je podstatně, několikanásobně víc, než je vás. A to bez ohledu na to, jak hlasitě skřehotáte. Váš čas se radikálně krátí,“

Rózsa ještě řekl, ať si političtí odpůrci klidně poslouchají duhovou, liberální hudbu, že je mu to jedno. Mnozí Slováci tak novou hymnu odmítají. O změně se také nevedla žádná veřejná diskuze, o změně se jednoduše rozhodlo. A jak zjistil konzervativní deník Posotoj, není jisté, jestli resort kultury měl právo změnit státní symbol, to má v gesci ministerstvo vnitra.