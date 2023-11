Kalhousová: Příměří neznamená, že se Izrael stáhne z Gazy. Šest hodin denně ale nesmí používat drony

Izrael zveřejnil jména palestinských vězňů, které by mohl propustit výměnou za vrácení rukojmích držených v Pásmu Gazy. Podle dohody, kterou schválila nad ránem izraelská vláda, přistupuje Izrael na čtyřdenní příměří a výměnu 150 vězněných Palestinců za 50 izraelských rukojmí. Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově, Radiožurnálu řekla, že v Izraeli díky tomu panuje určitá euforie. Tel Aviv 13:49 22. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kouř po leteckém útoku na Pásmo Gazy | Foto: Alexander Ermochenko | Zdroj: Reuters

Podle zprostředkovatele dohody, tedy Kataru, by měl být termín klidu zbraní jasný do 24 hodin. Dohodu přivítaly Spojené státy i Evropská unie. Jak ji přijali Izraelci, když vláda do poslední chvíle říkala, že trvá na propuštění všech rukojmí?

Myslím si, že v Izraeli panuje do určité míry euforie z toho, že se konečně ten problém začal řešit a že opravdu vláda začala věnovat pozornost nejen vojenské ofenzivě proti Hamásu, ale také propuštění rukojmí, což je něco, na co obrovsky tlačily především rodiny unesených Izraelců. Takže si myslím, že na jednu stranu tam bude obrovská úleva a na druhou stranu samozřejmě obava, jestli bude propouštění pokračovat.

A tady je především velká obava nad osudem vojáků, kteří byli zajati na vojenských základnách, protože tam je samozřejmě otázka, jaké podmínky si bude Hamás klást. Dá se očekávat, že ty podmínky budou mnohem tvrdší, protože propuštění žen a dětí samozřejmě pomůže Hamásu trochu vylepšit jeho velmi pošramocenou reputaci. Takže je to do určité míry i v jeho zájmu. Ale je otázka, co bude s dalšími rukojmími, především právě tedy s vojáky.

Pokud Izrael zveřejnil jména těch, které propustí, udělal už něco podobného Hamás?

Víme, že by mělo být propuštěno 30 dětí a 20 žen, a víme, že Hamás chce propustit všechny děti, které má pod svou kontrolou. Problém je, že někde v Gaze je dalších cca deset dětí, které jsou v rukách palestinského Islámského džihádu a možná i dalších organizací. Takže Hamás ani přesně neví, kdo přesně v Gaze je, a nemá to celé pod kontrolou.

Ale nicméně víme, že by měly být propuštěny ženy a děti. Konkrétně kdo, to se dozvíme až v průběhu čtyř pěti dnů, kdy k propouštění začne docházet.

Irena Kalhousová (snímek z roku 2020) | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Uvádí se, že celkový počet rukojmí je kolem 240. Je to konečné číslo? Ví se, kolik unesených je?

Právě že neví, protože na jedné straně Izrael nebyl schopen zjistit, kdo všechno je v Gaze a kdo všechno byl zavražděn, protože některá těla byla tak zohavená nebo spálená, že Izrael ani přesně neví, kdo zahynul během útoku Hamásu 7. října a kdo byl případně unesen.

Na druhé straně tím, že to byla tak živelná akce, a tím, že se do toho zapojil nejen Hamás a palestinský Islámský džihád, ale že některé izraelské civilisty odváděli samotní palestinští civilisté, tak je to opravdu velký chaos. Odhad je, že by to mělo být 240 lidí, ale ta čísla nemusí být úplně přesná.

Specifikovala už izraelská vláda, co přesně má to dohodnuté příměří obnášet? Bude třeba i zahrnovat úplné stažení pozemních sil z Pásma Gazy?

Ne, to vůbec ne. Mělo by dojít k zastavení bojů a Izrael se také zavázal k tomu, což byl požadavek Hamásu, že každý den po dobu šesti hodin nebude používat špionážní drony, to znamená, de facto Izrael bude trochu slepý a nebude vědět, co se v Gaze děje, což samozřejmě Hamás využije k nějakému přeskupení sil. Rozhodně ale nejde o to, že by se izraelská armáda měla stáhnout z Gazy.

Naopak izraelská vláda ujišťuje, že v momentě, kdy příměří skončí, v momentě, kdy dojde propuštění 50 možná i více rukojmích, že vojenská operace bude pokračovat. Takže určitě izraelská armáda se z Gazy nestahuje.