58 let bez trofeje. Anglie chce změnit neúspěchy na velkých turnajích a potvrdit roli velkého favorita Eura

Mluví se o tom prakticky před každým velkým fotbalovým turnajem. I když Anglie je vždy jedním ze spolufavoritů, na kontě má jedinou zlatou medaili z světového šampionátu 1966. Na Euru před čtyřmi lety prohráli Angličané až ve finále proti Italům, letos by to chtěli dotáhnout ještě o krok dál. Úvodním zápasem turnaje pro ně bude nedělní duel proti Srbsku od 21 hodin. Gelsenkirchen 11:15 16. června 2024

„Bude to těžké. Mají v kádru dobré individuality, ale také fantastického týmového ducha a nebezpečné útočníky. Víme, že je to pro nás velmi těžký úvodní zápas. Budeme hrát nejlépe, jak umíme, abychom ho vyhráli,“ říká před úvodním zápasem na Euru proti Srbsku trenér Anglie Gareth Southgate, který dále potvrzuje, že jeho tým je na soupeře dobře nachystán a nechce nic podcenit.

„Nepřekvapilo by mě, kdyby Srbsko hrálo útočně. Umí hrát svižně, využívat brejky a rychle posouvat míč dopředu. Rozhodně nečekám, že budou celý zápas sedět a čekat, co uděláme. Srbský trenér Dragan Stojković to nedělal jako hráč a nečekám, že by to chtěl dělat jako trenér,“ pokračoval Southgate.

Podle útočníka a kapitána Anglie Harryho Kana jsou hlavní zbraní soupeře právě útoční hráči s minulostí v anglické nejvyšší soutěži, Aleksandar Mitrović a Dušan Tadić.

„Mitrović je střelec a dokazuje to celou svou kariéru. Tadić je fantastický hráč, technicky velmi nadaný. Dokáže být nebezpečný svými finálními přihrávkami, ale sám umí i zakončit. Oba to jsou skvělí hráči a dobře víme, že jsou pro nás ve vzájemném zápase hrozbou,“ je si vědom síly soupeře útočník Bayernu Mnichov, který stále čeká na svou první týmovou trofej.

První trofej pro kapitána

„Znamenalo by to pro mě hodně. Miluju hrát za Anglii, za mou zemi. Vyhrát velký turnaj za národní tým by byl vrchol pro každého hráče. Pro mě to zatím s žádnou trofejí nedopadlo, ale prostě musím být víc odhodlaný a hladový. Tohle léto k tomu máme skvělou šanci a já se těším na to, až se pokusím ji využít,“ říká útočník a kapitán Anglie Harry Kane.

Jeho tým začne cestu evropským šampionátem proti Srbsku ve 21 hodin a přímý přenos tohoto utkání nabídne stanice Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne živé vstupy.