Izrael zabil šéfa logistiky Hizballáhu, tvrdí Tel Aviv. Měl plánovat teroristické útoky

Izrael při pondělním náletu v Libanonu zabil šéfa logistického velitelství Hizballáhu Suhaíla Husajna Husajního. Informoval o tom server The Times of Israel s odvoláním na izraelskou armádu, podle níž byl Husajní také členem nejvyššího vojenského velení militantní skupiny. Tel Aviv 9:19 8. 10. 2024 (Aktualizováno: 10:14 8. 10. 2024)

„Husajní hrál klíčovou roli při přesunech zbraní mezi Íránem a Hizballáhem a byl zodpovědný za distribuci vyspělých zbraní mezi jednotky Hizballáhu, dohlížel na přepravu i přidělování těchto zbraní,“ sdělila izraelská armáda, podle níž se také podílel na plánování teroristických útoků proti Izraeli.

Izrael za poslední dva týdny v Libanonu zabil velkou část vedení Hizballáhu včetně jeho dlouholetého šéfa Hasana Nasralláha. Intenzivní vojenské operace izraelské armády v Libanonu podle tamních úřadů zabily přes 2000 osob, před boji z domova uprchlo asi deset tisíc lidí, někteří do Sýrie.

Deklarovaným cílem Izraele, který stále válčí také s teroristickým hnutím Hamás v Pásmu Gazy, je zajistit klidný návrat svých občanů do obcí na severu země, odkud museli odejít kvůli přeshraničnímu ostřelování Hizballáhem.

Libanonské hnutí a izraelská armáda se ostřelovaly přes hranici prakticky každý den od loňského října, kdy Izrael zahájil v Pásmu Gazy boje proti Hamásu v odvetě za jeho teroristický útok v jižním Izraeli.

Další divize

Izraelská armáda oznámila, že na jihozápadě Libanonu nasadila do bojů vojáky z další divize. Celkem se tak pozemní operace v sousedním státě účastní již čtyři divize, píše server The Times of Israel (ToI). Nové uskupení se zaměří na boje na jihozápadě Libanon, opět proti militantnímu šíitskému hnutí Hizballáh.

V současnosti se bojů na jihu Libanonu účastní vojáci z 36., 91., 98. a nově také 146. divize. To znamená, že armáda rozhodla vyslat na jih Libanonu další tisíce vojáků. Celkový počet příslušníků ozbrojených sil nasazených na jihu Libanonu server ToI odhadl na „pravděpodobně 15 000“.

Vojáci z nově odvelené 146. divize začali podle armády plnit úkoly na jihozápadě Libanonu v průběhu pondělí. Znamená to rozšíření záběru současné pozemní operace, která se dosud podle stanice BBC soustředila na východní části hranice mezi městy Bint Džbajl a Metulla.

V pondělí izraelská armáda oznámila, že chystá provést bojové operace na jižním pobřeží Libanonu. Podle libanonského listu L´Orient Le Jour tamnbní rybáři v noci přesunuli své lodě na sever od řeky Aválí.