Vládnutí Bolsonara v Amazonii: pralesa rekordně ubývá, stejně jako pokut za jeho kácení

Ještě před pár lety byla ochrana amazonského pralesa brazilskou prioritou, od nástupu krajně pravicového Jaira Bolsonara je však jeho drancování rychlejší než v minulosti. Prezident označuje chráněná území za překážku růstu, data vládních agentur za lži. Úsilí bojovat s nelegálním kácením, farmařením a těžbou nerostných surovin v Brazílii tak postupně polevuje, experti se mezitím obávají, k jak velkým škodám za jeho vlády může dojít. Brasilia 6:45 30. července 2019

„Amazon je náš, ne váš,“ řekl Bolsonaro v minulém týdnu na setkání s mezinárodními novináři.

Šlo však jen o další z mnoha výroků brazilského prezidenta na účet mezinárodní komunity, zahraničních vlád a expertů, kteří kritizují kroky jeho vlády ve vztahu k ochraně amazonského pralesa.

„Brazílie je jako panna, kterou by každý zahraniční zvrhlík chtěl,“ uvedl třeba na začátku července s tím, že Evropané se snaží chránit Amazonii jen proto, aby ji mohli v budoucnosti využít sami, upozorňuje v článku The New York Times.

Ochrana amazonského pralesa byla důležitou součástí brazilské politiky posledních dekád. Úsilí bylo považováno za příklad efektivní ochrany a boje s globálním oteplováním, za vlády prezidenta Jaira Bolsonara ale země výrazně mění kurz.

V minulosti se přitom Brazílie snažila vybudovat image lídra v ochraně Amazonie i bojovníka s globálním oteplováním. Během let 2004 a 2012 země tvořila nová chráněná území, zintenzivnila monitorování deštného pralesa a postihovala ty, kteří na zakázaných územích nelegálně káceli či těžili. I díky tomu v té době rychlost odlesňování klesla rekordně nízko.

Problémy ale přišly ještě před Bolsonarem. Během recese v roce 2014 byla Brazílie více závislá na chovu dobytka a pěstování sóji, a tak kácení začalo znovu přibývat. Systém brazilského hospodářství je postaven na extenzivním využívání půdy a agroprůmysl tlačí na to, aby získal nová území, o která mají ostatně zájem i těžaři nebo developeři.

Během loňské prezidentské kampaně pak Bolsonaro sliboval, že zpřístupní chráněná území komerčnímu využití, protože překáží ekonomickému růstu Brazílie. A za sedm měsíců jeho vlády se zdá, že jeho plán vychází, upozorňuje The New York Times.

Pralesu i pokut ubývá

Podle Národního institutu pro vesmírný výzkum (INPE), který od 70. let minulého století odlesňování Amazonie mapuje pomocí fotografií Země z družic, pralesa v posledních měsících rekordně ubývá. Míra odlesňování podle nejnovějších vládních dat přesáhla velikost tří fotbalových hřišť za jednu minutu, píše The Guardian.

Jen v květnu bylo podle INPE vykáceno území o velikosti New Yorku, tedy zhruba 739 kilometrů čtverečních. Během loňského května to bylo o 34 procent méně. Letos v červnu to bylo v porovnání dokonce 88 procent.

Od 1. ledna, kdy Bolsonaro nastoupil do funkce, do 24. července bylo podle odhadů vykáceno 4200 kilometrů čtverečních, což je o 50 procent víc než ve stejném období vloni a dvakrát tolik, co v roce 2017, uvádí magazín Science.

Brazilský prezident však data institutu označil za lži.

Server Mongabay upozorňuje, že současná administrativa zároveň efektivně maří prakticky veškeré snahy brazilské environmentální agentury IBAMA nelegální činnost na chráněných územích postihovat, ať už jde o pokutování či zabavování strojů. Umožňuje tak, aby kácení i těžba dál bez povšimnutí pokračovaly.

Jen počet pokut za nelegální kácení mezi 1. lednem a 15. květnem klesl o 34 v porovnání se stejným obdobím v roce 2018. Podle agentury jde o nejhorší výsledek za posledních 11 let a úbytek pokut rozhodně nereflektuje to, že by ubývalo kácení.

Ještě razantnější pokles pak nastal u zabavování nelegálně vytěženého dřeva. V prvních čtyřech měsících roku 2019 bylo podle Mongabay zabaveno pouhých 40 krychlových metrů dřeva – v roce 2018 to bylo 25 000. IBAMA navíc musí nově oznamovat čas a místo plánovaných zásahů proti nelegálním těžařům.

Znatelnou ranou je pro environmentální agenturu také plošné vyhazování zaměstnanců, včetně ředitelů jednotlivých poboček. Mezi těmi, kdo přišli o práci, je například také 21 z 27 vedoucích pracovníků zodpovědných za ukládání pokut za nelegální kácení.

Rezervace původních obyvatel

Bolsonarova kritika využívání chráněných území se týká také původních obyvatel amazonského pralesa. Prezident země už dříve avizoval, že chce některé oblasti zpřístupnit pro těžbu nerostných surovin. Bolsonaro považuje místa vyhrazená domorodcům za příliš velká, jeho kritici jej kvůli tomu viní z podporování nelegálního hornictví a narušování rezervací.

Plíce planety Podle vědců je amazonský deštný prales jednou z nejlepších přírodních ochran před globálním oteplováním, protože pohltí velké množství oxidu uhličitého. Občas se mu přezdívá také plíce Země. V samotné džungli pak žije mnoho dosud nezdokumentovaných rostlin i živočichů.

Komunita původních obyvatel amazonského pralesa ze severovýchodu Brazílie o víkendu uvedla, že se před týdnem stala terčem útoku ozbrojených horníků, kteří v oblasti bez povolení hledají drahé kovy. Podle zástupců kmene Wajãpi útočníci ubodali jednoho z vůdců jejich vesnice. Brazilské úřady zahájily vyšetřování a v neděli na místo činu ve státě Amapá dorazila policie i představitelé vlády, napsala agentura AP.

V dubnu na 2000 původních obyvatel přijelo protestovat do hlavního města Brasílie. Vládu mimo jiné vinili z toho, že zdržuje vytyčování takzvaných domorodých oblastí. To měla do letoška na starost Národní nadace pro indiány (FUNAI). Bolsonarova vláda ji však tuto kompetenci sebrala a převedla ji na ministerstvo zemědělství.

Domorodci se proto obávají, že vláda bude na jejich úkor upřednostňovat zájmy podnikatelů a těžařů.