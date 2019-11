Ve Vietnamu zatkli osm lidí. Policie je podezírá z podílu na smrti 39 lidí v kamionu u britského Essexu

Ve Vietnamu zatkli osm lidí, kteří mají údajně spojitost s případem 39 mrtvých nalezených v kamionu nedaleko britského Essexu 23. října. Všichni, kteří v kamionu zemřeli, byli Vietnamci. Britská policie v souvislosti s případem zatkla už dva lidi, včetně řidiče nákladního vozu. Úřady také stále pátrají po dvou severoirských bratrech, kteří jsou podezřelí ze zabití a z pašování lidí. Vinh (Vietnam) 9:34 4. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie v areálu Waterglade Industrial Park ve městě Grays | Zdroj: Reuters

„Na základě toho, co jsme se od podezřelých dozvěděli, zahájíme boj proti podobným skupinám a budeme se snažit zabránit dalším nelegálním převozům lidí do Velké Británie,“ řekl podle agentury Reuters Nguyen Huu Cau, šéf policistů v provincii Nghe An.

„To nejlepší, co teď můžeme udělat, je pomoci rodinám získat těla mrtvých, aby se se vším mohly snadněji vypořádat,“ dodal Cau. Podle něj se incidentem vietnamská policie zabývá jako pašeráctvím, nikoliv obchodem s lidmi.

Většina obětí byla podle Reuters právě z provincie Nghe An a sousední Ha Tihn na severu Vietnamu. K migračním vlnám v regionu podle agentury přispívají mimo jiné časté živelní katastrofy, vysoká nezaměstnanost nebo právě pašerácké gangy.