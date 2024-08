Kanadská vláda nařídila železničářům návrat do práce. Stávka enormně ohrožuje tamní ekonomiku

Kanadská vláda donutila dvě hlavní železniční společnosti v zemi k arbitráži s jejich odborovými svazy, aby tak zabránila případným hrozivým ekonomickým dopadům na kanadskou ekonomiku, ale také na ekonomiku USA, pokud by nákladní vlaky zůstaly delší dobu odstaveny. Zaměstnanci kanadských železnic se tak vrátí do práce a provoz železniční nákladní dopravy by mohl být plně obnoven do několika dnů. Oznámil to železniční odborový svaz Teamsters. Ottawa 11:21 23. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odboráři ze svazu Teamsters protestují u sídla společnosti Canadian National Railway v Montrealu | Foto: Evan Buhler | Zdroj: Reuters

V železničních společnostech Canadian National (CN) a Canadian Pacific a Kansas City Southern (CKPC) pracuje dohromady zhruba 10 000 lidí. Odborářským vyjednavačům se nepodařilo dosáhnout dohody ohledně rozvržení směn, o mzdách a o tom, jak předcházet únavě zaměstnanců.

Zaměstnanci tak ve čtvrtek přerušili práci. Podnikatelské skupiny se obávaly, že by to mohlo způsobit ekonomické škody v řádu stovek milionů dolarů. Kanadská vláda proto ve čtvrtek oznámila, že požádá nezávislou radu pro průmyslové vztahy (CIRB), o vydání nařízení o návratu do práce.

Kanadský ministr práce Steven MacKinnon novinářům řekl, že kromě nařízení návratu do práce požádal CIRB také, aby zahájila proces závazného rozhodčího řízení mezi odborovým svazem Teamsters a společnostmi a prodloužila platnost stávajících pracovních smluv do doby, než budou podepsány nové.

Kanadská ekonomika v krizi

Podnikatelské skupiny a společnosti požadovaly, aby vláda jednala. Kanada je druhou největší zemí na světě podle rozlohy a při přepravě široké škály komodit a průmyslového zboží je značně závislá na železnici.

Kanadská ekonomika je silně propojena s ekonomikou USA, což znamená, že zastavení provozu by dopadlo také na severoamerické dodavatelské řetězce.

Šéf odborů Teamsters Paul Boucher obvinil firmy CN a CPKC, že jsou kvůli vyššímu zisku ochotné ohrozit bezpečnost na železnici. Odbory také obvinily firmy ze záměrného vytváření krize, aby tak donutily vládu zasáhnout.

Rozhodnutí vlády kritizuje i levicová Nová demokratická strana (NDP), o jejíž podporu se opírá vláda, aby mohla zůstat u moci. Podle nich kabinet tímto krokem vyslal vzkaz všem korporacím, že být špatným šéfem se vyplácí.

Zastavení železniční dopravy ochromilo přepravu obilí, potaše a uhlí a zpomalilo přepravu ropných produktů, chemikálií a automobilů. Dráhy ročně přepraví zboží a komodity v hodnotě přibližně 280 miliard kanadských dolarů (4,6 bilionu Kč).

Dopad to mělo i na desetitisíce lidí, kteří jsou závislí na některých příměstských linkách do Toronta, Vancouveru a Montrealu, napsala agentura Reuters.