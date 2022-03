Ruské použití hypersonických střel? ‚Je to zpráva adresovaná Západu,‘ popisuje analytik Svárovský

Ruská armáda v sobotu oznámila, že na jihozápadě Ukrajiny nasadila hypersonické střely Kinžal. „Tím, komu je adresována ta výzva nasazení této zbraně, je jednoznačně Západ,“ hodnotí pro Radiožurnál analytik a bývalý dlouholetý diplomat Martin Svárovský, vedoucí programu bezpečnostních strategií think-tanku Evropské hodnoty. Rozhovor Kyjev/Moskva 14:23 19. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruská stíhačka MiG-31 údajně nese hypersonickou střelu Kinžal. Fotografie z videa ruského ministerstva obrany z 19. února 2022 | Foto: AFP PHOTO/Russian Defence Ministry | Zdroj: Profimedia

Jaký strategicko-taktický význam připsat té informaci o použití střel, které se pohybují nejméně pětinásobnou nadzvukovou rychlostí a proti kterým údajně tedy není žádná účinná obrana?

Nasazení těchto zbraní vychází z toho, že ta operace je v posledních dnech do velké míry operací psychologickou. Nasazení těchto zbraní zároveň přesně odpovídá ruské taktice, kterou několik let nacvičovali. Cílem je dobýt nějaké území a pokrýt ho takzvaným ochranným deštníkem. To znamená znemožnit stejně vyspělému nebo vyspělejšímu protivníkovi to územní dobývat.

Tento systém deštníku spočívá ve čtyřech komponentech. Jedna je masivní artilerie, druhé jsou systémy elektronického válčení, třetí je protiletecká obrana a čtvrté jsou schopnosti zasazení precizního úderu na dlouhou vzdálenost. A myslím, že do tohoto spadá ta zbraň, o které jste mluvila. Je jedno, jestli je hypersonická nebo má nižší rychlost.

Nasazení této zbraně zcela jasně svědčí o ruské taktice zakopat se na území, petrifikovat územní zisk, a tím, komu je adresována ta výzva nasazení této zbraně, je jednoznačně Západ. Jsou to typy zbraní, které mají znemožnit Severoatlantické alianci nebo nějaké západní alianci o toto území bojovat, protože by to znamenalo násobné zvýšení ceny takového protiútoku. Je to namířeno proti nám.

A to, co Rusko páchá v posledních dvou nebo třech dnech v Mariupolu, tak jsem přesvědčen, že cílem jejich vzkazu už není jen Ukrajina, ale právě odstrašení Západu.

V Mariupolu panuje humanitární katastrofa. Ukrajinské úřady zároveň potvrdily, že ztratili přístup k Azovskému moři. Jak je tu ještě naděje, že ten přístav se dá udržet?

Těžko odpovědět, ale je jasné, že je tam urgentní humanitární situace. Denně umírají stovky lidí a to základní k pochopení je, že hodiny tikají trochu jinak pro Ukrajinu a trochu jinak pro Mariupol. Ukrajina má příslib k dostání těžkých zbraní, a jsem velmi rád, že Česko je toho součástí. Ty Ukrajině pomohou a postupně změní situaci na bojišti. Než se tam ale dostanou, uběhne týden, než budou distribuovány k bojovým jednotkám, bude druhý týden.

A Mariupol nemá čas.

Ano, Mariupol nemá čas. Jediná možnost, jak se dostat do Mariupolu, je v současné době vzduchem. Jiná možnost neexistuje. Těžkými zbraněmi máme řešení na řešení ukrajinského konfliktu, ale nemáme stále řešení na tu aktuální humanitární katastrofu, která se odehrává před našima očima v Mariupolu.