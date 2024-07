Klidnější politická situace v USA po pokusu o atentát? Do voleb nevydrží, říká amerikanista Pondělíček

Amerikanista Jiří Pondělíček v rozhovoru v souvislostech okomentuje možné dopady střelby na Donalda Trumpa. Ovlivní nějak americkou politiku, prezidentské volby a společnost? A jaké se v souvislosti s útokem objevují konspirační teorie? Jak to vidí... Praha 12:00 16. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump s obvázaným uchem po střelbě na republikánském srazu v Milwaukee | Foto: Mike Segar | Zdroj: Reuters

Trump se poprvé od sobotního pokusu o atentát objevil na veřejnosti na sjezdu své Republikánské strany. Před delegáty předstoupil s obvazem kolem pravého ucha, které zasáhl střelec na předvolebním mítinku v Pensylvánii.

Host: amerikanista Jiří Pondělíček z Univerzity Karlovy. Moderuje: Zita Senková

„Je skutečně dobře, že je v pořádku. To, že bylo zasaženo jenom jeho ucho, je veliké štěstí,“ zdůrazňuje amerikanista Pondělíček. „Trump působí, že je v dobré formě. Vypadá to, že je připravený na několikadenní sjezd republikánů.“

Umírněná rétorika? Nevydrží

Ve čtvrtek 18. 7. by měl Donald Trump na sjezdu republikánů ve Wisconsinu vystoupit s projevem. Sám avizoval smířlivější tóny a klidnější rétoriku. „Uvidíme, jestli sliby splní a vyhrocenou kampaň uklidní, aby došlo k opadnutí emocí,“ zvažuje Pondělíček.

„Prvotní šok přinesl volání po zklidnění situace a kdyby k němu došlo, bylo by to dobře. Myslím si, že je to něco, co bychom si měli všichni přát, ale nemyslím si, že to vydrží. Rétorika je vyhrocená z obou stran, ale zároveň nevěřím, že to zklidnění vydrží čtyři měsíce až do voleb.“

Podle amerikanisty lze od čtvrtečního projevu spíše očekávat, že bude více soustředěný na samotnou osobu Donalda Trumpa, že sám sebe bude reprezentovat jako správného kandidáta. Nebude se tolik soustředit na démonizaci protivníka.

Konspirační ráj

Útok na bývalého prezidenta a současného kandidáta Donalda Trumpa odstartoval diskuse ohledně ochranného perimetru a fungování Tajné služby USA. Toho se také chytají milovníci konspiračních teorií.

„Nechci to zlehčovat, ale to, že se někdo pokusí zabít amerického prezidenta, není až tak vzácné,“ vysvětluje Pondělíček. „Na Donalda Trumpa byly tři, byť velice amatérské, pokusy. U Baracka Obamy bylo takových případů osm. Zvláštní je, že se tentokrát střelec dostal tak blízko, že nebyl dostatečně ohlídaný prostor.“

„Mezi republikány se šíří konspirační teorie o tom, že Bidenova administrativa toto nechala úmyslně proběhnout, že se Trumpa chtěla zbavit. Mezi demokraty se zase šíří teorie, že byla celá situace nahraná.“

Jiří Pondělíček zdůrazňuje, že ne všichni republikáni nebo demokrati jsou zastánci jedné či druhé teorie. „Samozřejmě doufám a předpokládám, že to bude pečlivě vyšetřeno, že se dozvíme, proč ochranka takto selhala,“ ukončuje myšlenku amerikanista.