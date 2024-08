Macko: Operace Ukrajinců v Rusku není symbolická, Moskva stahuje vojáky určené pro Charkovskou oblast

Ukrajinské ozbrojené síly vtrhly do ruské Kurské oblasti a postoupily až o 10 kilometrů. „Je to daleko za symbolickou operací. Ukrajinci mají zřejmě větší operační nebo taktický záměr,“ hodnotí pro Český rozhlas Plus Pavel Macko, bývalý nejvýše postavený zástupce Slovenska v NATO. Ukrajinci podle něj chtějí utlumit ruskou iniciativu. Efekt se ale nedostaví hned. Rozhovor Kyjev/Moskva 12:00 9. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský bojový tank T-72 projíždí nedaleko města Sudža | Foto: Anatolij Zhdanov/Kommersant Photo/AFP | Zdroj: Profimedia

Vladimir Putin označil průnik ukrajinských jednotek do Kurské oblasti za provokaci velkého kalibru. Jak velkou část ruské armády podle vás tato akce na sebe může navázat?

Je předčasné mluvit o tom, jak moc ruských sil tam bude nutné přesunout. Ale v každém případě se Rusům každým dalším dnem ta situace zhoršuje i z hlediska propagandy. Je to signál, že Rusové nejsou schopni ochránit své vlastní území a že vedou dobrodružnou válku na východ u svého souseda.

V každém případě je to ze strany Ukrajiny masivní operace. Ukrajinci dodržují přísnou operační bezpečnost, zároveň mají poměrně rychlý postup. Jejich diverzní skupiny pronikly už podstatně hlouběji než samotné hlavní síly.

Je tam velká míra neurčitostí i pro ruské síly, protože Ukrajinci mají vícero možností, vícero taktických a operačních směrů, jak dál postupovat. A to je něco, co musí zákonitě vyvolávat vrásky na čele Rusů. Potenciálně budou muset použít síly většího rozsahu. Nemyslím si ale, že budou stažené z Donbasu, protože síly v Donbasu už jsou přímo nasazené v boji a bylo by velmi těžké je stáhnout.

Hraje se spíše o to, že Ukrajinci tímto jednoznačně oslabí seskupení na severu Charkovské oblasti. Už máme první signály, že tam Rusové stahují vojska právě ze záloh určených pro tuto oblast.

Je možné, že Ukrajina také chtěla mít pod kontrolou ten měřák plynu na klíčovém uzlu v Sudži, kterým proudí ruský plyn do Evropy?

Bral bych to jako méně pravděpodobné. Je to samozřejmě příležitostný cíl, který se jim podařilo získat, ale dělat takovou rozsáhlou operaci jen kvůli takovému cíli je nelogické. Tady je zřejmě větší ambice Ukrajiny a i větší záměr.

Ukrajinci umně kombinují údery do hloubky pomocí diverzně-průzkumných skupin a údery drony. Potřebují se zachytit na nějaké důležité infrastruktuře. Je tam důležitá železniční trať, jsou tam některé důležité dopravní spojnice. A pokud toto Ukrajinci získají a budou to pevně držet, tak si tam vybudují své pozice a pro Rusy bude těžší to znovu dobýt, navíc bez toho, že by to výrazným způsobem sami na vlastním území zničili.

Tentokrát na ruské území pronikla ve větším rozsahu ukrajinská armáda. Nikoli ruští dobrovolníci, kteří s ní spolupracují. Je to zásadní?

Je to úplně zásadní, protože to naznačuje, že Ukrajinci opravdu mají větší taktický záměr. Dokonce jsme viděli i nová taktická značení, která naznačují, že jde o nějaké operační seskupení většího rozsahu. Ty zprávy, které ale mohou být klamné, protože Ukrajinci dobře kombinují klamné operace, hovoří už o nabírání síly v tom prostoru, ale myslím tím i na ukrajinské straně do rozsahu až osmi brigád, bavíme se o zhruba 25tisícovém seskupení.

To naznačuje, že je to daleko za nějakou symbolickou operací, že Ukrajinci mají zřejmě nějaký větší operační nebo taktický záměr, kterým chtějí donutit Rusy, aby se rozhýbala jejich sestava, protože od ledna mají Rusové stále iniciativu, tlačí se zejména na úseku na východní Ukrajině v Donbasu. A tohle je pokus rozhodit ruskou sestavu, rozhýbat je a postupně utlumit ruskou iniciativu, ale ten efekt se dostaví až později. Nedá se to očekávat v nejbližších hodinách.

Ohledně podpory spojenců, mluvčí Evropské komise Peter Stano uvedl, že Ukrajina měla právo útočit na ruském území, že vede obrannou válku podle mezinárodního práva. Může teď ale Ukrajina používat na ruském území v plném rozsahu západní zbraně?

Tady je zásadní problém ze strany západních států. Nedávno se objevila informace, že Američani zabránili Ukrajincům zničit ruské letiště, které měli na dostřel, pomocí amerických zbraní, kde byly desítky stíhacích bombardérů, které hází klouzavé bomby na ukrajinské pozice.

Reálně mezinárodní právo, článek 51. Charty OSN jednoznačně dává Ukrajině právo použít všechny síly a prostředky bez ohledu na to, zda na svém území nebo na území agresora, na odvrácení a ukončení této agrese. Takže v tomto je to plně legální, ale samozřejmě státy, které daly zbraně Ukrajincům, mají možnost si dát nějaká politická omezení.

Je to podle mě kontraproduktivní, ale je pravda, že Američani toto povolili Ukrajincům dělat v oblasti Charkova a Bělgorodské oblasti, takže Ukrajina bude zřejmě muset vyjednávat se Spojenými státy. Ale někteří spojenci naopak nemají žádná omezení, včetně například Německa.

Generálporučík Pavel Macko, bývalý zástupce náčelníka Generálního štábu Armády Slovenské republiky | Foto: Marko Erd/SME | Zdroj: Profimedia