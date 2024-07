Labouristé zvítězili v britských parlamentních volbách. Získali nadpoloviční většinu

Britská opoziční Labouristická strana podle dosud sečtených hlasů dosáhla na většinu 326 křesel v 650členné Dolní sněmovně, informuje stanice ITV. Sčítání hlasů z jednotlivých obvodů pokračuje, konzervativní premiér Rishi Sunak však již uznal prohru své strany a pogratuloval lídrovi labouristů Keiru Starmerovi. Londýn 6:42 5. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lídr Labouristické strany Keir Starmer (vlevo) s bývalou lídryní labouristů Neil Kinnockovou (vpravo) na oslavách vítězství voleb v Tate Modern galerii | Foto: Suzanne Plunkett | Zdroj: Reuters

Starmer ve vítězném projevu v centrálním Londýně uvedl, že „změna začíná teď“ a že na Británii znovu svítí naděje.

Premiér Sunak krátce předtím uznal vítězství labouristů, vyjádřil zklamání nad prohrou konzervativců a řekl, že telefonicky pogratuloval svému nástupci. „Dnes dojde k předání moci pokojným a spořádaným způsobem, s dobrou vůlí na všech stranách,“ prohlásil po obhájení mandátu v severoanglickém obvodu Richmond a Northallerton.

„Je toho hodně, z čeho se musíme poučit a nad čím se zamyslet, a beru na sebe odpovědnost za prohru... Je mi to líto,“ dodal.

Program labouristů

Labouristé ve svém programu slíbili voličům obnovit ekonomický růst, ze kterého budou mít prospěch i chudší vrstvy obyvatel. Důležitým bodem je pro ně reforma systému pracovní migrace, který umožňuje snadno získávat pracovní víza cizincům splňujícím požadavky zaměstnavatelů.

Starmerova strana chce omezit počet přistěhovalců přicházejících za pracovními pobídkami například ze zdravotnictví či stavebnictví a více investovat do rekvalifikací Britů, aby sami zaplnili volná místa.

Odhady po uzavření volebních místností předpovídaly debakl vládních konzervativců, kteří se u moci drželi posledních 14 let, přičemž vystřídali pět premiérů. Odhady předpovídají, že labouristé budou mít 410 křesel, tedy nejlepší výsledek od roku 1997, zatímco konzervativci by mohli získat 131, což by byl nejhorší výsledek v historii strany.

Podle dosud sečtených hlasů mají labouristé zatím 356 křesel, což je o 170 víc než získali v roce 2019. Konzervativci mají zatím 74mandátů, tedy o 185 méně než po posledních volbách, informuje BBC. Liberální demokraté získali zatím 47 mandátů.

Parlamentní křeslo v jihoanglickém obvodu obhájil konzervativní ministr financí Jeremy Hunt. O křesla naopak přišli konzervativní ministr obrany Grant Shapps i Penny Mordauntová, někdejší kandidátka na lídryni konzervativců a členka vlády odpovídající za koordinaci vládní agendy v Dolní sněmovně. Oba prominentní konzervativní politiky porazili labourističtí kandidáti.

Do parlamentu naopak zamíří jeden ze strůjců brexitu Nigel Farage, jehož nacionalistická strana Reform UK podle neúplných výsledků získala čtyři křesla. Ve svém londýnském obvodu zvítězil také bývalý šéf labouristů Jeremy Corbyn, který kandidoval jako nezávislý.