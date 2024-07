Obyvatelé města, odkud do britského parlamentu kandidoval Farage, mají jasno. Nechtějí přistěhovalce

Už ve čtvrtek čekají Velkou Británii parlamentní volby. Podle předvolebních průzkumů by měly ukončit čtrnáct let trvajíí vládu Konzervativní strany. Předpokládá se drtivé vítězství Labouristů. Někteří zklamaní voliči konzervativců se ale tentokrát chystají volit stranu Reform UK Nigela Farage. Ten kandiduje v někdejší baště brexitu, přímořském městečku Clacton on Sea. Od zpravodaje z místa Clacton on Sea (Velká Británie) 7:47 3. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nigel Farage do britského parlamentu kandidoval se stranou Reform UK (archivní foto) | Zdroj: Profimedia

Je začátek července, není moc teplo, ale slunce vykukuje z mraků. Pláže jsou prázdné, stejně tak jako kolotoče a sály plné výherních automatů na molu vystrčeném do moře. Prázdné jsou i hospody a restaurace, které lemují promenádu i hlavní ulici. Spíše, než nedostatek turistů ale místní lidi trápí jiný problém: přistěhovalectví.

Poslechněte si reportáž z městečka Clacton on Sea

„Žiju tady už osmadvacet let. Všechno se za tu dobu změnilo. Vzpomínám si, jak si tady otevřeli Turci své první obchody. Kde na to vůbec vzali peníze? Jasně, pracují, ale prostě to nedokážu pochopit. Hlasovali jsme pro brexit, z Evropské unie jsme pryč. Proč těm lidem vůbec dovolí, aby sem přišli?“ říká mi Juliet, kterou potkávám před nádražní restaurací.

Clacton leží na konci železniční trati z londýnského nádraží Liverpool street. Do Londýna je to hodina a půl jízdy. Pronájmy bytů jsou tady, oproti metropoli, výrazně nižší.

„Z Londýna se sem stěhují pořád noví lidé. Lidé různých ras. Afričané, muslimové, východoevropané….ti všichni se sem stěhují. To my ale nechceme. My obyčejní Britové, Angličané…my je tady nechceme. Nechceme ten jejich multikulturalismus. Chceme zpět naši zemi,“ říká Stanley.

O nekontrolované migraci, doslova o invazi mluví už roky Nigel Farage a letos by se díky hlasům z přímořského městečka mohl poprvé stát i britským poslancem.

Jednou z atrakcí města je dům stojící vzhůru nohama, stojí komínem dolů a dovnitř se vstupuje střechou. Lídr strany Reform UK slibuje, že pokud vyhraje volby, Británie, která se podle něj nachází ve stejném stavu, se zase vrátí zpátky na nohy.