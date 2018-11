Muž, který loni najel do lidí v Melbourne, je vinen šestinásobnou vraždou. Trest ještě nepadl

Tehdy šestadvacetiletý mladík najel v lednu 2017 ukradeným vozem do lidí na rušné ulici v centru druhého největšího australského města Melbourne. Následně se snažil z místa činu ujet, v čemž mu zabránila policie. Obětí útoku se stalo šest lidí včetně teprve tříměsíčního dítěte a desetileté dívky.

Obžalovaný u soudu prohlásil, že se cítí být nevinen, neboť je prý kvůli závislosti na drogách psychicky nemocný. Před činem si údajně aplikoval pervitin.

Porota se dnes nicméně po poradě, která netrvala ani hodinu, shodla na tom, že Gargasoulas jednal úmyslně, a shledala jej vinným mimo jiné z šesti vražd.

Útok z loňského ledna se odehrál nedaleko místa, kde v pátek zabil muž původem ze Somálska jednoho člověka a další dva těžce zranil. Na rozdíl od Gargasoulasova případu je incident z minulého týdne vyšetřován jako teroristický čin. Jeho pachatel, 30letý Hassan Khalif Shire Ali, podlehl ale ještě v den útoku v nemocnici střelnému zranění.

Po útoku policie v Melbourne zvýšila bezpečnostní opatření.

