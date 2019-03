‚Britové se naprosto, ale naprosto zesměšňují,‘ řekl Zeman o brexitu. Kritizoval také Evropskou komisi

Evropská komise by si podle prezidenta Miloše Zemana neměla hrát na vládu Evropské unie, ale měla by poskytovat pouze úřednický servis. Skutečnou unijní vládu by měla představovat Evropská rada, která je složena zejména z předsedů vlád a hlav států Evropské unie, řekl Zeman. Prezident Miloš Zeman má další dva kandidáty na ústavního soudce poté. Osobně je ale horní komoře představit nechce. Řekl to v neděli v rozhovoru pro Českou televizi. Praha 21:49 31. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český prezident Miloš Zeman v Karlovarském kraji | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: ČTK

Potřebné změny ve fungování Evropské unie budou podle Zemana záviset na výsledku voleb do Evropského parlamentu. Ten by podle prezidenta měl získat právo předkládat zákony.

Zeman také zopakoval, že by chtěl, aby evropská sedm a dvacítka měla kromě ministra zahraničí také ministry obrany a financí. Důvodem pro existenci společného ministra obrany podle prezidenta to, že „nebezpečí islámského terorismu je stále aktuální“. Ministr financí Evropské unie by pak mohl zabránit tomu, aby firmy z členských zemí převáděly svá sídla do států z výhodnějším zdaněním, jakými jsou Nizozemsko a Lucembursko.

Prezident také komentoval otálení s brexitem. „Je to organizovaný chaos, nikdo pořádně neví, co se má dělat, a tak se předstírá aktivita,“ řekl Zeman.

„Britové se naprosto, ale naprosto zesměšňují. Ať už to trápení skončí,“ uvedl. Nejlepší by podle něj nyní bylo, aby britský parlament po opakovaných odmítáních schválil dohodu o odchodu z Evropské unie. Případné další britské referendum ohledně vztahů s Evropskou unií by se mělo konat až za deset let, dodal Zeman.

Dva soudci na výběr

Prezident také v neděli řekl, že uvažuje o dvou kandidátech na ústavní soudce. Neprozradil ale, koho má na mysli. „Až se z dvou jmen, které teď mám na mysli, pro některé rozhodnu - a to vyžaduje i promluvit si s tímto člověkem - tak to oznámím v první řadě Senátu formou návrhu,“ uvedl.

Myslí si, že pokud by kandidáty odhalil, zhoršil by situaci. „Nejsem si úplně jist, zda by to ještě nezhoršilo situaci, protože vzhledem k mému postoji vůči Senátu jako zbytečné instituci u některých senátorů to vyvolává vůči mé osobě idiosynkrasii (přecitlivělost až nesnášenlivost), takže bych možná ještě přilil oleje do ohně,“ řekl Zeman.

Zdůvodnil tak svou absenci při obhajobě Gerlochovy nominace. V době jejího projednávání byl na návštěvě Karlovarského kraje. Prorektor Karlovy univerzity Gerloch dostal minulý týden od senátorů v tajné volbě jen 19 ze 64 odevzdaných hlasů.