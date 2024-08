VIDEO: Jak usměrnit výbuch pumy v Litvínově? Hasiči chystají betonové bloky, pneumatiky a pytle s pískem

V Litvínově vše chystají na odpal letecké pumy. Naplánován je v areálu tamní rafinérie nejdřív na pátek odpoledne. Bude ale záležet na počasí. Přípravy jsou extrémně náročné. Hasiči musí kolem nalezené nevybuchlé munice postavit „sarkofág“. A kromě obřích speciálních pytlů s pískem chystají k řízenému odstřelu i betonové bloky nebo pneumatiky. Litvínov 12:58 29. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Hasiči na místě plní pískem velké speciální pytle, takzvané big bagy, každý o objemu jeden metr kubický. Jimi obloží místo nálezu do výše pěti metrů. Přímo k pumě naloží asi 400 vaků, val by měl mít tloušťku mezi pěti a šesti metry.

„Jsou postupně rozmísťovány a následně využity pro stavbu ‚sarkofágu‘ kolem nalezené munice,“ popsala mluvčí hasičů Lucie Pipiš. Tento „sarkofág“ má usměrnit řízený odpal pumy a utlumit následky exploze. Hotový má být do čtvrtečního odpoledne.

Při odpalu totiž musí pyrotechnici korigovat tlakovou vlnu nad povrchem země, střepinový účinek, stavební úlomky a seismickou vlnu.

„Po poradě jsme se rozhodli, že použijeme okolo 400 big bagů, abychom střepinový a tlakový účinek, co nejvíce omezili. Ale zákonitosti fyziky jsou jasné, čím více omezíte tlakový účinek, tak tím větší bude seizmický účinek. To znamená tzv. tlakový účinek do půdy,“ vysvětloval před pár dny v rozhovoru pro Radiožurnál ředitel pyrotechnické služby policie Karel Čadil.

„Vzhledem k tomu, že tady v prostoru továrny je vysoká hladina spodní vody, protože dříve se tu odvodňoval močál, tak jsme se rozhodli ve vrchní části našeho sarkofágu udělat pod úhlem 45 stupňů otvor, kterým my budeme účinek tlakové vlny usměrňovat na východní část areálu. V této části je totiž nejméně objektů. Výbuchem určitě dojde k tlakovému poškození okolní zástavby, ale věříme, že v minimální míře,“ dodal.

O něco dál pyrotechnici pak vystaví další barikádu. Písečnými vaky a takzvanými bombdeky, tedy rozřezanými pneumatikami zavěšenými na ocelových lanech, chtějí ochránit objekt, ve kterém byla puma nalezena. Je sice určen k demolici, podle policejní mluvčí Ireny Pilařové je ale nutné zajistit, aby tlaková vlna neprošla objektem na druhou stranu.

Pytli s pískem také pyrotechnici zajistí zásobníky s kyselinami a dalšími nebezpečnými látkami, které jsou součástí chemičky. Pro ochranu zařízení, technologií a budov v nejbližším perimetru mají v plánu využít i betonové bloky a lodní kontejnery.

Hasiči připravují vše potřebné na odpal letecké pumy v Litvínově. Na místě plní pískem velké speciální pytle, takzvané big bagy | Zdroj: GŘ HZS ČR

Drony na místě

S odstřelem letecké pumy z druhé světové války, na kterou před týdnem narazil bagrista, původně policie počítala ve čtvrtek nebo v pátek. Nakonec zvolila pozdější termín.

Co jsou FPV drony? Vrtulové drony first person view, tedy z pohledu první osoby, dříve používali civilisté pro zábavu. Jsou vybaveny kamerou, která přenáší záběry v reálném čase. Lidé pak mají speciální brýle, ve kterých vidí obraz z dronu. Díky tomu přesně ví, co se na daném místě děje. A pomocí ovladače můžou na dálku dron snadno a přesně navést, kam potřebují.

„Pokud budou vhodné meteorologické podmínky, tak likvidace pumy proběhne nejdříve v pátek odpoledne. Důvodem posunu je extrémní náročnost přípravných prací,“ vysvětlila policie na sociální síti X.

Při odstřelu bude připraveno zhruba 12 jednotek s 15 kusy techniky na předem vytipovaných místech. Uzávěra bude dva kilometry.

„Zároveň bude situaci monitorovat 10 dronů. Další 4 FPV (first person view) drony budou připraveny k průzkumu vnitřních a stísněných prostor. Vzhledem k rozsahu všech opatření předpokládáme, že naše činnost na místě bude pokračovat ještě v řádech hodin i dnů po řízeném odstřelu,“ doplnila mluvčí hasičů Pipiš.

250kilová puma

Puma váží 250 kilogramů, obsahuje sto kilogramů výbušniny. Podle pyrotechniků má časovaný mechanismus spuštění, což znamená, že po dopadu měla vybuchnout až po mnoha hodinách.

„Jde o anglickou leteckou pumu ráže 500 liber, jejíž nebezpečnost a ojedinělost spočívá v iniciačním mechanismu, který může být nastaven až na 144 hodin, tedy 6 dní,“ upřesnila policejní mluvčí Pilařová.

Šéf pyrotechnické služby policie Karel Čadil k domu dodal: „Každá letecká puma má svůj iniciátor, to znamená pumový zapalovač. Nejčastěji se setkáváme s mechanickými typy, které po vyhodnocení jdou všroubovat.“

„Tento typ zapalovače je ale dlouhodobě chemický. Je nestabilní a má jištění proti vyšroubování, takže si ho nemůžeme dovolit vyšroubovat. Tento konstrukční prvek je založen na skleněné ampuli s acetonem, která se při dopadu rozbije a naleptává celuloidový kroužek, jenž drží úderník. Celuloidový kroužek pak ztratí svoji pevnost a úderník je vymrštěn k rozbušce a dojde k iniciaci celé letecké pumy,“ vysvětlil.

V Litvínově-Záluží zasahuje policie u nálezu pravděpodobně letecké pumy. Na místo jede pyrotechnik. Probíhá evakuace zaměstnanců z areálu společnosti, ve které k nálezu došlo | Zdroj: Policie České republiky