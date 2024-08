Nájemný vrah zabil před téměř třiceti lety čínský pár. Ostatky teď nejspíš našly v pražských Stodůlkách

Lidské ostatky nalezené v pondělí v pražských Stodůlkách by mohly patřit manželskému páru, který měl před téměř třiceti lety zavraždit čínský nájemný vrah. Radiožurnálu to řekl zdroj obeznámený s tehdejším vyšetřováním případu. To probíhalo právě i na pozemku, na němž byla těla z počátku týdne nalezena. Možnou souvislost se starším případem potvrdila i policejní mluvčí Eva Kropáčová. Doporučujeme Praha 12:13 28. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Bylo podezření, že tam těla mohou být, protože jejich převoz z místa možné vraždy by byl ryzikový. Na pozemek byl zavolán speciální pes cvičený na vyhledavaní těl,“ popsal zdroj (ilustrační foto) | Foto: Luboš Pavlíček | Zdroj: ČTK

„Policisté nalezli ostatky dvou lidských těl. V tuto chvíli nemůžeme vyloučit spojitost s případy s předchozích let. Ostatky budou podrobeny dalšímu znaleckému zkoumání,“ řekla Kropáčová Radiožurnálu.

Na možnou spojitost nálezu s dvojnásobnou vraždou ve středu upozornily i Novinky.cz.

Těla hledali i ve studni

Zámožný pár čínských podnikatelů zmizel v roce 1996. Po dvojici policie sice vyhlásila pátrání, ale jako vraždu případ neřešila. Po pár měsících našla opuštěné auto Škoda Forman, ale více stop nezískala.

Až po osmi letech, v roce 2004 se k pražským detektivům dostaly informace z čínské komunity o tom, že pár měl zavraždit čínský nájemný vrah Qi Jing Li. Pro Radiožurnál to popsal člověk blízce seznámený s tehdejším vyšetřováním.

Detektivové znovu začali informace prověřovat. A pátrání je přivedlo právě do pražských Stodůlek. Tehdejší majitel nemovitosti jim nakonec přiznal, že už v minulosti našel na místě pod kobercem stopu po průstřelu. Vzhledem k tomu, že v mezičase pronajímal chatu i taxikářům, tak si to údajně tehdy nespojil s případem zmizení čínského páru. Detektivové pak na místě našli i stopy krve.

Následně se pustili do prohledávání pozemku. „Bylo podezření, že tam těla mohou být, protože jejich převoz z místa možné vraždy by byl rizikový. Na pozemek byl zavolán speciální pes cvičený na vyhledávaní těl,“ popsal zdroj Radiožurnálu.

Vyšetřovatelé dokonce nechali kvůli pátrání vypustit místní studnu, do které se pak spustili hasiči. Těla zavražděných Číňanů ale nenašli. „Od vraždy uběhlo několik let a navíc mohla být těla zakrytá nějakou chemikálií, přes kterou je pes nevyčmuchal,“ popsal zdroj.

Přesto měli detektivové velmi dobré informace a také svědky, kteří popsali, že zavražděný podnikatel s partnerkou, někdejší miss jedné z čínských provincií, se dostali do obchodních sporů o peníze a zboží. A právě druhá strana sporu si nakonec měla najmout zabijáka Qi Jing Lia, aby je odstranil.

Zabiják na odstřel

Qi Jing Li měl za sebou v tuzemsku už řadu zkušeností s násilím, vyhrožováním a bylo mu připisováno i několik vražd. „V komunitě se ho báli,“ popsal zdroj. Jak vyplynulo z vyšetřování z roku 2004, Li krátce po vraždě čínského páru z Česka uprchl do Nizozemska.

Podle už zmíněného zdroje Radiožurnálu se ale v Beneluxu dostal do křížku s místními čínskými gangy, když se mezi nimi pro sebe snažil agresivně získávat stále větší moc. To ho nakonec stálo život. Qi Jing Lia zavraždili gangsteři v Nizozemsku v roce 1997. Spolu s ním útočníci zavraždili i jeho známého, se kterým chodil hrát karty.

Jejich těl se vrazi odjeli zbavit do Belgie, kde je hodili do vody. Místní policii ale chyběly k objasnění vraždy informace. Ty dostaly až od Čechů o osm let později.

Případ Liovy likvidace totiž opět oživili čeští detektivové při svém vyšetřování v roce 2004. Když Lia v Nizozemsku zavraždili, měly čínské gangy poslat zprávu do Česka, že je Li mrtvý, aby ukázaly svou moc. Jenže tato informace zůstala uvnitř čínské komunity, ke které v 90. letech neměla česká policie takový přístup. K českým vyšetřovatelům se tak informace dostala až při pátrání o osm let později.

Detektivové se proto obrátili s žádostí o pomoc na Interpol. A po nějaké době se jim ozvala nizozemská policie, že u nich v roce 1997 došlo k vraždě dvou Asiatů, jejichž těla ale našla později policie v sousední Belgii.

Shodou náhod se podařilo z jednoho těla sejmout otisk prstu, který pak mohli Češi porovnat s Liovými otisky v tuzemsku. Analýza ukázala shodu. Tělo z Belgie patřilo nájemnému vrahovi. Česká policie navíc už měla z komunity informaci o tom, kdo měl Liovu vraždu spáchat, a to předali do zahraničí.

Samotný případ vraždy podnikatele a jeho partnerky v Praze nakonec policie jako objasněný odložila, protože pachatel byl po smrti. Jen těla obětí se nedařilo najít. To se nejspíše s pondělním nálezem ve Stodůlkách změnilo.