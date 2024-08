Musíme se připravit na největší bouřku od konce války. Ústupky k míru nevedou, tvrdí šéf Globsecu

Do Prahy se sjíždějí desítky vrcholných politiků, diplomatů a byznysmenů, aby na bezpečnostní konferenci Globsec Forum diskutovali, jak čelit hrozbám. Hlavním tématem je letos utišení bouře, která podle organizátorů hrozí destrukcí institucí, jež jsou pilíři bezpečnosti. „Je to největší bouře od druhé světové války. Testuje se stabilita mezinárodního systému,“ říká prezident Globsecu Róbert Vass v pořadu Interview Plus Českého rozhlasu Plus.

