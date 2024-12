Místo jednání o krizi ve zdravotnictví jel slovenský ministr vnitra do Abú Dhabí. Sledoval závod formule 1

Slovenského ministra vnitra Matúše Šutaje Eštoka zachytily kamery v Abú Dhabí na závodech formule 1. S úsměvem na tváři seděl ve VIP zóně. Ve Spojených arabských emirátech byl přitom v den, kdy na Slovensku zasedala vláda. Kvůli výpovědím tisíců lékařů a hrozícímu kolapsu ve zdravotnictví se schvaloval zákon, který může lékařům pod hrozbou vězení nařídit službu, píše slovenský deník SME. Svět ve 20 minutách Bratislava 12:00 16. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle tiskového oddělení ministerstva vnitra Šutaj Eštok dostal pozvání přímo od prezidenta Mezinárodní automobilové federace (archivní foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Téma ministrovy cesty otevřela neparlamentní strana Demokrati. Dokonce kvůli tomu svolala speciální tiskovou konferenci. Na ní padla například otázka, kdo ministrovi cestu na závody zaplatil.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií

Členové Demokratů také poukázali na skutečnost, že Šutaj Eštok byl zachycen v místech, kam se běžní fanoušci nedostanou. Vstupenka do VIP zóny stojí mezi sedmi až patnácti tisíci eur, to je v přepočtu zhruba 175 až 375 tisíc korun, popsal deník SME.

Podle tiskového oddělení ministerstva vnitra Šutaj Eštok dostal pozvání přímo od prezidenta Mezinárodní automobilové federace Mohameda bin Sulajima. Prezident Slovenské asociace motoristického sportu Dušan Koblišek ale tvrdí, že lístek ministrovi zařídil on.

Demokrati na tiskové konferenci naznačili, že vstupenku pro Šutaje Eštoka sehnal někdejší ministr spravedlnosti za stranu Směr Tomáš Borec. Ten ale deníku SME řekl, že on a Šutaj Eštok se na akci objevili nezávisle na sobě. Stávajícího slovenského ministra vnitra prý osobně poznal teprve na závodech.

Šutaj Eštok jako druhý nejvyšší ústavní činitel? Boj o předsedu parlamentu se táhne už sedm měsíců Číst článek

Údajná setkání

Prezident Mezinárodní automobilové federace bin Sulajim v říjnu navštívil Slovensko. Sešel se s prezidentem Petrem Pellegrinim i s ministrem sportu Dušanem Keketim.

Nic ale nenaznačuje, že by se měl setkat i se Šutajem Eštokem. O takové schůzce neinformovalo ministerstvo vnitra, ani bin Sulajim na sociálních sítích, jak to udělal v případě ostatních setkání.

Demokrati jsou přesvědčení, že Šutaj Eštok letěl do Abú Dhabí spolu s bývalým manažerem skupiny Penta, dnes investičním ředitelem ve společnosti PPF Real Estat Jurajem Šaštinským a spoluzakladatelem Penty Jaroslavem Haščákem. Důkazy ale nepředložili.

Slovenský parlament schválil ‚bič na lékaře‘, který je má přes výpovědi udržet v práci Číst článek

Na otázku, jestli se ministr na závodech formule 1 se zmíněnými lidmi skutečně setkal, resort neodpověděl. Ani skupina PPF na dotazy nereagovala. Bylo by přitom velmi citlivé, kdyby se ministr vnitra setkal s představitelem finanční skupiny podnikající ve zdravotnictví v době, kdy jeho vládní kolega na jiném resortu řeší výpovědi tisíců lékařů, upozorňuje deník SME.

Mluvčí skupiny Penta Lenka Vargová označila tvrzení o Haščákově cestě do Emirátů za „vymyšlenou nepravdu a lež“. „Pan Haščák s manželkou přes víkend do Abú Dhabí necestoval a s ministrem vnitra se nesetkal,“ napsala.

Exministr spravedlnosti Borec tvrdí, že se s Šutajem Eštokem potkal v zázemí pro týmy těsně před startem závodů a že neví, s kým ministr na závodech byl. Jestli se někde v areálu vyskytl Jaroslav Haščák z Penty, si prý nevšiml.

Pozvánka na závody

Šutaj Eštok nevysvětlil, z jakého důvodu se z pozice ministra vnitra zabývá motoristickým sportem, který spadá do gesce ministerstva cestovního ruchu a sportu.

Spory o funkce, veřejné hádky i osočování. Ficova vláda slíbila klid, po roce u moci nabízí spíš opak Číst článek

Resort vnitra v reakci na tiskovou konferenci Demokratů pouze zveřejnil stanovisko, podle kterého Šutaj Eštok dostal pozvánku na závody přímo od prezidenta Mezinárodní automobilové federace Mohameda bin Sulajima.

„Součástí cesty bylo i vzájemné jednání ohledně budování spolupráce a podpory Slovenska,“ napsal úřad. Jak dlouho mělo toto setkání trvat, jakou mělo agendu a jaký výsledek přineslo, už ale neuvedl.

Z vysvětlení prezidenta Slovenské asociace motoristického sportu Kobliška vyplývá, že to on si přizval Šutaje Eštoka na setkání s bin Sulajimem, protože věci, o kterých se mluvilo, podle něj patří do portfolia ministerstva vnitra.

Mezi témata vhodná pro účast ministra vnitra Koblišek zařadil ochranu sportovců před kyberútoky, bezpečnost na cestách zaměřenou na děti nebo představení práce na hydrogenových pohonech, které jsou vyvíjeny ve spolupráci se Slovenskou technickou univerzitou na okruhu Slovakia Ring.

Zplnomocnění nebo dar

Otázkou zůstává, jaké měl Šutaj Eštok pověření a kdo ho zplnomocnil jednat za Slovenskou republiku s mezinárodní institucí. Pokud tak nikdo neučinil, šlo by o ministrovu soukromou aktivitu a VIP vstupenka na závody by se pak dala považovat za dar.

‚Pravda nezvítězila.‘ Dohoda o možném agentu Babišovi je velmi podivná, upozorňuje reportér Číst článek

Veřejní funkcionáři přitom podle ústavního zákona o ochraně veřejného zájmu nesmí přijímat dary ani získávat jiné výhody v souvislosti s výkonem své funkce, upozorňuje deník SME. V případě, že šlo o legální dar, o tom ministr bude muset podat písemné oznámení do dubna příštího roku.

Neparlamentní Demokrati přišli na tiskové konferenci ještě s jednou nepodloženou informací. Za nepravdivou pokládají fotografii, kterou Šutaj Eštok sdílel na svém facebookovém profilu v pátek 6. prosince. Ministr na snímku pózuje se svými dětmi a Mikulášem a píše o společně strávených chvílích v rodinném kruhu.

Demokrati ale tvrdí, že Šutaj Eštok odletěl do Spojených arabských emirátů už ve čtvrtek. Pokud ministr v pátek už na Slovensku skutečně nebyl, svou komunikací uvedl veřejnost a voliče minimálně v omyl, když tvrdil, že Mikuláše tráví podobně jako oni, konstatuje závěrem slovenský deník SME.