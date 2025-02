Moskva podle médií dodala KLDR technologie k výrobě dronů. Na Ukrajině si Kim Čong-un zkouší taktiku

Rusko podle japonských médií poskytlo Severní Koreji technologie pro vývoj několika typů útočných dronů. Pchjongjang chce spustit sériovou výrobu ještě letos. Pro Severní Koreu je konflikt na Ukrajině určitým polygonem – zkušebním prostorem pro zlepšení vlastní armády. Momentálně v ruské Kurské oblasti působí několik tisícovek severokorejských elitních vojáků, kteří utrpěli těžké ztráty. Pchjongjang/Moskva 17:07 10. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Naprosto nejvíce by Severní Korea chtěla raketové technologie, ale zdá se, že to zatím Moskva není ochotna poskytovat (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Severní Korea si pro svou armádu vybrala útočné drony proto, že drony jsou skutečně tou zbraní, která absolutně změnila v posledních třech let letech průběh války na Ukrajině. Už není tolik důležité třeba dělostřelectvo, byť samozřejmě stále hraje důležitou roli.

Drony nejrůznější velikosti – ať už sebevražedné, bombardující a tak dále – naprosto ovládají prostor nad bojištěm a nutí všechny strany přizpůsobovat taktiku. Severní Korea v čele s Kim Čong-unem to samozřejmě pozoruje velmi pečlivě, loni na podzim si nechala předvést jeden z těch dronů a nařídil jeho výrobu.

Severokorejská armáda je jedna z největších na světě při přepočtu na počet obyvatel a spoléhá do značné míry na těžkou techniku a dělostřelectvo. To se ukazuje, že v dnešních nových konfliktech nebude hrát takovou roli.

Právě Kim Čong-un nabídl před nedávnem své vojáky Rusku, které to v zásadě velmi ochotně přijalo už proto, že oni sami mají stále méně „pěšáků“. Z hlediska Severní Koreje je to také způsob, jak si otestovat vlastní vojáky, otestovat novou taktiku a získat nejnovější poznatky o tom, jak se nové konflikty budou vyvíjet.

To, že podle nejrůznějších údajů přinejmenším čtvrtina těch vojáků padla, Severní Koreji v zásadě nevadí. Existují i záběry, kde pochodují a nemají ani podporu dělostřelectva. To si zjevně asi ani nepřivezli s sebou a mají kvůli tomu obrovské ztráty. Mají dokonce zákaz se vzdávat.

Jsou záběry z ukrajinských dronů, jak právě korejské drony létají nad bojištěm a shazují granáty na ty zraněné vojáky. I přesto se dva severokorejští vojáci dostali do ukrajinského zajetí.

Severní Korea si tímto konáním slibuje nejen nové poznatky, ale samozřejmě by chtěla od Ruska jak materiální pomoc – ať už to jde o palivo nebo potraviny – ale také především technologie. Naprosto nejvíce by chtěla raketové technologie, ale zdá se, že to zatím Moskva není ochotna poskytovat.