Musk je ve střetu zájmu, upozorňuje expert. ‚Nesmí Trumpovi začít lézt na nervy,‘ dodává amerikanista

Nejbohatší člověk na planetě a majitel společností Tesla, SpaceX nebo sociální sítě X Elon Musk po zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem získává mimořádný politický vliv. „Dokázal si spočítat, že zhruba 200 milionů dolarů, které Donaldu Trumpovi dal, se mu hodně rychle vrátí," domnívá se amerikanista a novinář Michael Durčák. „Myslím, že bude spíš silným poradcem," konstatuje pro Český rozhlasu Plus mediální konzultant Brady Clough. Pro a proti Praha/Washington 18:35 20. listopadu 2024

Co má Elon Musk pro administrativu Donalda Trumpa dělat? Měl by prý vést ministerstvo spolu s dalším podnikatelem Vivekem Ramaswamym. Co budou mít za úkol?

Clough: Slovo ministerstvo je zavádějící, protože podle amerických zákonů by vznik ministerstva musel schválit Kongres. A to se nikdy nestane včas. Nejspíš jsou ještě další otázky jako střet zájmu a vměšování obchodních zájmů pana Muska a pana Ramaswamyho.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia.

Podle informací, které jsem viděl, to bude spíš takový poradní výbor úřadu prezidenta, protože i kdyby to byla nějaká zvláštní komise, tak by taky musel podléhat zákonům, kde se musí předkládat informace o střetu zájmu, musí se reportovat, zveřejnit všechny informace o svých financích, ačkoliv pan Musk prohlásil, že chce být transparentní.

A jaká tedy bude Muskova pozice v administrativě?

Clough: Bude spíš takovým silným poradcem, ale i to naráží na pár věcí. Veřejně prohlásil, že chce škrtnout nějaké dvě miliardy dolarů z federálního rozpočtu, což znamená, že bude muset škrtat v důchodech a v sociálním zabezpečení, a to si pak budou stěžovat i Trumpovi voliči starší 65 let.

Pane Durčáku, co Musk bude dělat ve vládě? Vidíte to podobně, že to bude nějaký poradce se silným hlasem?

Durčák: Přesně tak, vidím to podobně. On si dokázal velice rychle spočítat, že zhruba 200 milionů dolarů, které Donaldu Trumpovi dal, se mu hodně rychle vrátí.

Pro něj je klíčové, aby Trump znepřístupnil čínským společnostem americký trh s elektroauty, takže aby zavedl vysoká cla. Už jenom to, že mu Donald Trump ve své povolební řeči věnoval asi čtyři minuty, je reklama za několik desítek milionů dolarů.

‚Nerozlučný tandem‘

Není ale nebezpečné mít tam takového volného radikála, pokud se oba shodnete, že to bude jakýsi poradce s významným vlivem, ale nebude přesně ukotven v rámci administrativy. Nevidíte v tom nebezpečí, pane Durčáku?

Durčák: Je to problém. Jak říkal kolega, kdyby byl ministr, musel by ho schvalovat Senát. To by se nikdy nestalo. Komisi by taky musel zřídit Kongres a tak dál. V tomhle je samozřejmě nebezpečí. Je to jen oklika, jak tam Muska dostat.

Musk má zkušenosti, jak dělat efektivní byznys. Ukázal to na Twitteru, který koupil, vyhodil 80 procent zaměstnanců, pak dva týdny haprovaly servery, ale pak ta síť funguje dál. On chce tuhle svoji expertizu a know-how přenést na úroveň Spojených států.

Jak blízko je Elon Musk v současné chvíli Donaldu Trumpovi? Podle amerických médií to vypadá, že teď tvoří takový nerozlučný tandem.

Durčák: Víme, že třeba byl přítomný u některých telefonů se zahraničími státníky, například s Volodymyrem Zelenským. To znamená, že je Trumpovi hodně blízko. Ale myslím si, že další věc, podle toho, co víme o Trumpovi z let 2016 až 2020, je, jak dlouho to vydrží.

Elon Musk mu může taky hodně rychle začít lézt na nervy. Přeci jen politici a byznysmeni jsou dva různé živočišné druhy a lidé z byznysu často nejsou zvyklí na všechny demokratické procesy, jako jsou obstrukce v Senátu a podobně. Takže blízcí jsou si teď, ale je otázka, jak dlouho jim to vydrží.

Vidíte to stejně, pane Cloughu?

Clough: V podstatě souhlasím. Myslím si, že to bude hlavně záležet, zda Musk uspěje nebo nikoli, protože když to bude úspěch, nějaké úřady zruší a ušetří slíbené miliardy, tak bude Trump šťastný. U Trumpa jde u všeho o jeho mediální obraz a jestli bude vnímán pozitivně v očích veřejnosti.

Je Muskovo politické angažmá spíš naděje, nebo hrozba? Kdo bude hlídat, zda nezneužívá moc? A dokáže proti němu případně americký demokratický systém zasáhnout? Poslechněte si celý pořad Pro a proti nahoře v audiozáznamu.