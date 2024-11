Neočekávám eskalaci konfliktu směrem k jiným zemím, říká Petráš o povolení střílet na ruské území

Americký prezident Joe Biden povolil Ukrajině použít Spojenými státy dodané rakety proti cílům na ruském území. Podle informací listu The New York Times budou zbraně nejspíš nasazeny proti ruským a severokorejským vojákům s cílem podpořit ukrajinské jednotky v západokurské oblasti. „Neočekávám přílišnou eskalaci konfliktu směrem k jiným zemím,“ uvádí pro Radiožurnál Zdeněk Petráš, plukovník generálního štábu v záloze z Univerzity obrany v Brně. Rozhovor Praha 19:00 18. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rekruti ukrajinské armády | Foto: Inna Varenytsia | Zdroj: Reuters

Vyznívá to tak, že povolení nasadit americké střely dlouhého doletu platí obecně, nebo, jak píše americký server Axios, je to v tuto chvíli omezeno jen na Kurskou oblast?

V první řadě bych předeslal, že doposud nemáme oficiálně ověřenou zprávu, že by Spojené státy a případně další západoevropské země umožnily ukrajinským jednotkám využívat dodané zbraně pro ostřelování kteréhokoliv území na teritoriu Ruské federace. To je věc první.

Druhá věc je ta, že skutečně může dojít k tomu, že ukrajinské armádě bude umožněno ostřelovat a zasahovat jednotky ruské armády, případně severokorejské jednotky, a to hlavně v oblasti Kurska a v bezprostřední blízkosti ukrajinské fronty.

O povolení použít americké zbraně proti ruským vojenským cílům daleko od ukrajinské hranice žádal Bidena Volodymyr Zelenskyj už měsíce. Do jaké míry tedy souvisí toto rozhodnutí s angažmá severokorejských vojáků v rusko-ukrajinském konfliktu?

Angažování a rozmístění severokorejských vojáků a jednotek na ruském území a možnost, že budou operačně nasazeni na ukrajinské frontě a v oblasti Kursku, skutečně může vést k tomu, že Bidenova administrativa umožní používat zbraně a rakety i na cíle v ruském vnitrozemí.

Je potřeba si však uvědomit, o jaký typ raket a střel se jedná. Nebo o jaké systémy se jedná. Jde především o systémy, které mají svoje opodstatnění a důležitost na taktické úrovni. Proto v žádném případě nelze očekávat, že by došlo k ohrožení důležitých objektů infrastruktury na celém území Ruské federace. To v žádném případě.

Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková v pondělí ocenila rozhodnutí Spojených států. Sociálnědemokratický kancléř Olaf Scholz ale stále odmítá dodat Kyjevu střely s plochou dráhou letu Taurus. Myslíte, že se přidají, pokud se informace potvrdí, i další spojenecké země?

Těžko říct, ale v tuto chvíli je potřeba vzít na vědomí, že povolení dodávek dalších zbraní a jejich použití bez jakéhokoliv omezení je především politickým rozhodnutím. A to se odvíjí od toho, jak se každý jednotlivý stát bude stavět ke stabilizaci či normalizaci vztahů s Ruskou federací.

Odvíjí se to i od toho, jak státy vnímají komunikaci a spolupráci s Ruskem, ať už bude země vedena Putinem nebo jakoukoli jinou osobou. Na vývoj konfliktu na vojensko-operační, strategické úrovni a na osvobozování, nebo okupování ukrajinského území toto rozhodnutí nebude mít příliš velký vliv.

Šéf Kremlu Putin už dřív řekl, že takové povolení by změnilo samotnou podstatu charakteru konfliktu. Mluvčí Kremlu v pondělí uvedl, že Washington tímto chováním eskaluje celý konflikt a jen přilévá oleje do ohně. Jakého druhu by mohla být z Moskvy avizovaná okamžitá odpověď?

Já bych neočekával velkou eskalaci konfliktu směrem k jiným zemím. Situace by se neměla nijak dramaticky lišit od toho, co vidíme v současné době na ukrajinské frontě. Případné použití zbraní, které dováží Spojené státy a jiné země, bude mít vliv především na schopnost ruské armády střežit svůj vzdušný prostor a na řešení protivzdušné obrany.

V této oblasti můžeme vidět první, řekl bych, vojensko-operační a vojensko-strategické důsledky tohoto rozhodnutí. Ale jak se konflikt bude vyvíjet a zda-li bude eskalovat jiným směrem, v tuto chvíli nelze předjímat. Ukáží to až dny poté, co Ukrajina zbraně použije.

Rozhodnutí končící Bidenovy administrativy přichází zhruba dva měsíce před nástupem nově zvoleného prezidenta Donalda Trumpa. Myslíte, že toto povolení staronový prezident po 20. lednu zruší?

Zde bych si opět nedovolil předjímat. Já jsem přesvědčen, že politika v oblasti bezpečnosti a obrany pod vedením Donalda Trumpa bude pokračovat ve stejné linii. Tam nenastanou nějaké dramatické a zásadní posuny. Vše se však bude odvíjet podle toho, jakým směrem se bude Ukrajina a Rusko ubírat k potenciálním jednáním o mírovém uspořádání.