Na severu Gazy je podle expertů hladomor. K jeho oficiálnímu vyhlášení ale chybí dostatečné údaje

Pokud bude pokračovat válka v Pásmu Gazy, hrozí tam v polovině příštího měsíce víc než milionu lidí hladomor. Ve společné zprávě na to upozornily Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) a Světový potravinový program (WFP). Experti z webu FEWS NET, sítě systémů včasného varování před hladomorem, v úterý uvedli, že na severu Pásma Gazy už hladomor pravděpodobně vypukl. Kvůli válce ale nelze získat údaje k jeho oficiálnímu vyhlášení. Gaza 22:45 5. června 2024

Experti z FEWS NET, kterou vytvořila v 80. letech minulého století americká vláda, podle agentury AP také uvedli, že lidé, včetně dětí, kvůli hladu umírají v celém Pásmu Gazy.

Začátkem května výkonná ředitelka WFP Cindy McCainová informovala, že na severu Pásma Gazy hladomor už je. „Je to hrůza ... na severu je hladomor - úplný hladomor - a šíří se na jih,“ řekla minulý měsíc stanici NBC McCainová. WFP ale podle AP posléze uvedla, že McCainová vyjádřila „svůj osobní názor“.

„Až bude hladomor vyhlášen, bude pozdě - mnoho lidí v tom okamžiku už bude mrtvých kvůli hladu,“ uvedla také šéfka WFP. „V Somálsku v roce 2011 zemřelo hlady čtvrt milionu lidí, z toho polovina předtím, než byl hladomor vyhlášen. Svět v té době nevyslyšel varování a následky byly katastrofální,“ dodala.

„Palestinci mají hlad a jejich těla nedostávají potřebnou energii, dochází k rozpadu tkání a postižení kůže ... Ještě horší je to pro děti. Selhává jim imunitní systém, a proto mnohé zemřou na nějakou infekci,“ citoval deník El País výživovou specialistku Cristinu Izquierdovou. Ta se právě vrátila do Španělska po měsíci v Gaze, kde spolupracovala s mezinárodní nevládní organizací Akce proti hladu (ACF). Podle ACF v Pásmu Gazy 30 procent dětí mladších dvou let trpí akutní podvýživou.

Problém s humanitární pomocí

Za nedostatkem potravin v Pásmu Gazy není jen omezený vstup humanitární pomoci, ale i potíže s její distribucí civilistům, připomněla podle deníku El País Fenia Diamantiová, která se rovněž nedávno z Gazy vrátila. „Zničené jsou sklady pro potraviny i silnice, po nichž by se měla pomoc rozvážet,“ dodala.

Po řadu měsíců se uvádí, že nejhorší je situace na severu Pásma Gazy. V posledních týdnech se ale zhoršila humanitární situace i na jihu poté, co tam izraelská armáda zahájila pozemní operaci v oblasti Rafahu. Kvůli tomu utekl z této oblasti přes milion lidí, kteří se tam předtím uchýlili před boji. Izraelská armáda začátkem května obsadila také přechod Rafah, jímž přestaly jezdit kamiony s pomocí.

Velká část lidí z Rafahu v předchozích třech týdnech utekla k pobřeží, kam je poslal Izrael s tím, že je tam „bezpečná humanitární zóna“.

„Podmínky jsou tam nesnesitelné, není tam ani přístup k čisté vodě,“ popsala situaci organizace Oxfam. Na půl milionu lidí v této oblasti podle ní připadá 121 toalet, což je jeden záchod na 4132 lidí.

FAO už v březnu varovala, že na severu Pásma Gazy bez přijetí dalších opatření nejpozději v květnu vypukne hladomor. Izrael poté zvýšil množství kamionů s humanitární pomocí, které pouští do Pásma Gazy. Čelil totiž sílící mezinárodní kritice, že neumožňuje vstup dostatečnému množství pomoci.

Koncem ledna a pak znovu na konci března i Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) vyzval Izrael, aby nekladl překážky dodávkám jídla a další pomoci do Pásma Gazy.

Vyhlášení hladomoru

Podle FAO je hladomor nejzávažnějším z pěti stupňů akutního nedostatku potravin. Vyhlášen je, pokud jsou splněna tři kritéria: 20 procent domácností se potýká s extrémním nedostatkem potravin, 30 procent dětí trpí akutní podvýživou a nejméně dva lidé na 10 000 obyvatel, či nejméně čtyři děti na 10 000 dětí mladších pěti let zemřou denně v důsledku hladovění nebo kvůli podvýživě.

Hladomor vyhlašují obvykle společně vlády postižené země a organizace OSN. Vyhlášení hladomoru automaticky nenutí nikoho k žádné akci, mělo by ale přimět světové společenství, aby se problémem zabývalo. Může být také použito u mezinárodního soudu, například u ICJ, kde Jihoafrická republika viní Izrael z genocidy vůči Palestincům.