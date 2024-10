Na útěku z Libanonu je více jak milion lidí. Možností, kam jít, moc nemají, popisuje antropoložka

Izrael na jihu Libanonu svádí intenzivní boje s Hizballáhem. Armáda také varovala libanonské občany, aby necestovali autem jižně od řeky Lítání. „Většina obyvatel se z místa pokouší uprchnout. Silnice jsou naprosto ucpané lidmi,“ popisuje pro Radiožurnál antropoložka Layla Bartheldi, která žije v libanonském městě Tripolis. „Je to intenzivní operace proti bojovníkům Hizballáhu, což jsou legitimní cíle,“ doplňuje ji vojenský expert Otakar Foltýn. Praha/Tripolis (Libanon) 18:19 1. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kouř nad jižním předměstím Bejrútu uprostřed pokračujících bojů mezi Hizballáhem a izraelskými silami | Foto: Mohamed Azakir | Zdroj: Reuters

Jak se situace změnila zahájením pozemní operace?

Válka samozřejmě nadále probíhá. Už během minulého týdne jsme viděli, že bylo přes tisíc civilních obětí během leteckých náletů izraelské armády. V tuto chvíli se jedná o další výraznou eskalaci, která nepochybně povede k dalším ztrátám na životech, zraněním a vysídlení místních obyvatel.

Tato pozemní operace také potvrdila obavy místních lidí, že izraelská armáda může usilovat o zabrání libanonského území až po řeku Lítání, která by se mohla stát důležitým zdrojem vody. Jedná se přibližně o čtvrtinu libanonského území, jehož ztráta by byla naprosto zásadní. Válka tedy nadále eskaluje.

Jak byste popsala momentální situaci na jihu Libanonu?

Situace je naprosto katastrofální. Jih Libanonu byl velmi zničen již zmíněným bombardováním, které probíhalo celý minulý týden a vyžádalo si minimálně tisíc civilních obětí. V tuto chvíli bychom pravděpodobně mluvili o ještě vyšším čísle.

Vzhledem k tomu, že se z území v úterý v noci zcela stáhla libanonská armáda, dochází nyní ke střetům mezi jednotkami hnutí Hizballáh a izraelskou armádou. Většina obyvatel se z místa pokouší uprchnout. Dochází k rozsáhlé destrukci domů místních obyvatel a zemědělských pozemků, které jsou velmi důležité pro zemědělskou infrastrukturu celé země.

Cílem izraelských razií na jihu Libanonu jsou podle armádního mluvčího stanoviště Hizballáhu, odkud hnutí plánovalo teroristický útok na sever Izraele. Dají se cíle související s teroristy zřetelně oddělit a ochránit civilní obyvatelstvo?

V tuto chvíli je nutné brát vyjádření izraelské armády s určitou rezervou, jelikož rétorika útoků na teroristické cíle je něco, čím oni své útoky vždycky rámují. Je nesporné, že během minulého týdne došlo k eliminaci velké části vedení Hizballáhu. Nicméně v tuto chvíli vidíme, že snaha o ochranu civilního obyvatelstva je minimální, což dokazují vysoké počty mrtvých a zraněných.

Současně během minulých dnů došlo také k několika útokům, které byly cílené na oblasti mimo kontrolu Hizballáhu, například oblast Kola v Bejrútu. Je tedy nutné být k rétorice obezřetný a uvidíme, co přinesou následující dny, jak bude tato invaze pokračovat a k jak velkému zabrání Libanonu dojde.

Prozatímní premiér Nadžíb Míkátí vyzval OSN k pomoci milionu vysídlených lidí izraelskými útoky. V jakých podmínkách teď žijí?

Tato situace je naprosto katastrofická. Na útěku je už minimálně milion lidí a toto číslo pravděpodobně dále roste, což je prakticky třetina libanonské populace. Tito lidé se navíc přidali k více než milionu uprchlíků ze Sýrie a Palestiny. Libanon je zemí s největším počtem uprchlíků na počet obyvatel na světě a současně je také zemí s naprosto kolabující státní strukturou.

V tuto chvíli jsou dvě zásadní věci pro odchod lidí z jihu: vysoký počet lidí a nedostatečná infrastruktura. Libanon je velmi hornatá země a komunikací, po kterých mohou lidé odejít, je velmi málo. Silnice jsou naprosto ucpané lidmi, kteří se snaží dostat z bombardovaných oblastí. Místní infrastruktura není schopná lidem poskytnout dočasné ubytování.

Převážná většina Libanonců, kteří mohou, se zapojuje do pomoci uprchlíkům, distribuují jídlo a přijímají lidi bez domovů, ale vzhledem k ekonomické situaci země nemohou takový nápor zvládnout.

Bejrút je plný lidí, kteří spí na ulici. I zde na severu v Tripolisu, odkud s vámi mluvím, jsou tisíce lidí a možností, kam by se mohli uchýlit a co by mohli dělat dál, je opravdu málo. Bez uzavření příměří a jejich brzkého návratu domů je tato situace dlouhodobě nezvladatelná.

‚Intenzivní operace‘

Situaci ve vysílání Radiožurnálu následně komentoval také vojenský expert a vládní koordinátor pro strategickou komunikaci Otakar Foltýn. S některými vyjádřeními Layly Bartheldi nesouhlasí.

Izraelská armáda vyzvala obyvatele více než dvaceti vesnic v jižním Libanonu, aby se okamžitě evakuovali, informuje Reuters s odvoláním na mluvčí armády. Co to může znamenat?

To znamená prostou reakci na situaci, která je pro civilisty opravdu nebezpečná. Jakákoliv rozumná vláda se samozřejmě snaží civilisty evakuovat. Nicméně, já bych se velmi ohradil vůči tomu, co zaznělo od paní kolegyně antropoložky v předchozím rozhovoru. Bylo to velmi manipulativní a rozhodně to nebyla pravda.

Co máte na mysli?

Konkrétně tisíc obětí, jak řekla, nejsou civilisté. Ano, je tam pravděpodobně až tisíc obětí při dosavadních úderech. Ale významná část těchto obětí jsou bojovníci Hizballáhu, což jsou legitimní cíle útoku. To nejsou žádní civilisté.

Obdobně zatím neexistuje jediný důkaz, že by izraelská armáda porušovala mezinárodní právo jako svou doktrínu. Necílí na civilisty. Je pravdou, že v takto hustě zabydlené oblasti bohužel dochází k fatálním škodám, ale za ty primárně odpovídá Hizballáh, který už deset měsíců ostřeluje území Izraele a způsobil tudíž vyhnání desítek tisíc izraelských civilistů.

Těžko byste našli na světě stát, který nechá ostřelovat své území a nic s tím neudělá. To, že Izrael to deset měsíců fakticky strpěl, je jenom ukázka toho, že se velmi snaží vyhnout bojům v hustě zabydlené oblasti.

Má jít o omezenou a přesně zacílenou akci. Dá se v tuto chvíli odhadnout, jak dlouho může trvat?

To se dá odhadnout velmi obtížně. Nicméně z dosavadní intenzity i způsobu provedení se zdá, že Izrael pořád ještě, byť převzal strategickou iniciativu, se snaží ponechat nějaký prostor pro deeskalaci.

Operace je intenzivní, vede se velmi často v hustě zabydlené oblasti, ale zatím se zdá, že operují v nepříliš velké hloubce libanonského území. Je možné, že cílem operace je likvidace nejbližších odpališť raket a stanovišť Hizballáhu.

Podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1701 Hizballáh nesmí operovat ani mít základny jižně od řeky Lítání, o které mluvila kolegyně. To znamená, že Hizballáh tam nemá co dělat.

Libanonská vláda v případě uzavření příměří mezi Izraelem a šíitským hnutím Hizballáh připravuje rozmístění libanonské armády na jihu země, řekl v pondělí prozatímní premiér Nadžíb Míkátí. Ale nezdá se, že by ze strany Izraele byla vůle k uzavření příměří s Hizballáhem.

V momentě, kdy Izrael zahájil pozemní operaci, to může pro laika vypadat, že vůle Izraele k příměří není. Izrael má velmi rozdílnou rétoriku vůči Hamásu v Pásmu Gazy, který jasně označil jako organizaci, kterou chce fyzicky zničit, zatímco vůči Hizballáhu takovou rétoriku nepoužívá.

Izrael si jako cíl stanovil návrat svých civilistů do severní části Izraele. Pokud se mu podaří vojensky nebo vyjednáváním zamezit ostřelování severu Izraele, předpokládám, že takový vojenský cíl bude považovat za dostatečný a splněný. V ten okamžik je možnost pro vyjednávání. Pokud by jižní část Libanonu na jih od řeky Lítání kontrolovala libanonská armáda, byla by to výhodná situace pro všechny strany.