Rostoucí počty azylových žádostí. Německo chce hraniční kontroly s Českem, Polskem a Švýcarskem

V Německu je poptávka po přísnější migrační politice. Ochota pomáhat ale trvá, říká politolog Číst článek

Nyní se německá vláda podle serveru Welt.de po dlouhém váhání rozhodla, že úseky se stacionární hraniční kontrolou rozšíří, a to i v souvislosti s konfliktem mezi Izraelem a palestinským radikálním hnutím Hamás. Policie se totiž obává, že by s migranty mohli do Německa proniknout i teroristé.

V Německu letos požádalo o azyl přes 200 000 lidí a není vyloučeno, že do konce roku by jich mohlo být až 400 000. Do řešení migrační krize se proto vložil i spolkový kancléř Olaf Scholz, který minulý týden v pátek jednal s šéfem opoziční CDU Friedrichem Merzem a se zástupci spolkových zemí. Schůzka posloužila k výměně názorů a ujasnění postojů, protože kancléř usiluje o celoněmeckou dohodu, která by pomohla migraci zvládnout.