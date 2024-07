SPD a Alternativa pro Německo založí novou frakci v europarlamentu. Chtějí bojovat proti islamizaci

Opoziční hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) bude v Evropském parlamentu (EP) ve frakci Evropa suverénních národů spolu s Alternativou pro Německo (AfD). Novinářům to v úterý ve Sněmovně řekl předseda SPD Tomio Okamura. Uskupení by mělo o svém vzniku informovat ve středu. Za AfD v něm nebude její volební lídr Maximilian Krah, jehož výroky SPD před volbami do EP kritizovala, doplnil Okamura.

Praha 16:46 9. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít