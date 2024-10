Ochranka prezidenta podle médií riskuje Macronovo bezpečí. Zveřejňuje své běžecké výkony na internetu

Členové prezidentské ochranky údajně mohli ohrozit bezpečnost Emmanuela Macrona. Prostřednictvím sportovní aplikace Strava totiž při služebních cestách zveřejňovali na internetu své běžecké výkony, ze kterých je možné vyčíst citlivé údaje týkají se přesunů prezidenta. V prvním díle investigativní reportáže s názvem Stravaleaks o tom informuje deník Le Monde. Elysejský palác pochybení odmítá. Od stálého zpravodaje Paříž 18:44 28. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francouzský prezident Emmanuel Macron | Foto: Viktor Daněk | Zdroj: Český rozhlas

Novináři deníku Le Monde identifikovali některé členy Macronovy ochranky a vyhledali je na sportovní aplikaci Strava. Nebylo to podle nich nic složitého, členové ochranky totiž v aplikaci měli svá pravá jména a fotky.

Stačilo pak v aplikaci jen sledovat jejich aktivitu, podle které se dala udělat poměrně dobrá představa o tom, kam prezident pojede a kde by se mohl ubytovat. Stejní bodyguardi Macrona podle deníku Le Monde doprovázeli do Pobaltí, do Velké Británie, když zemřela královna Alžběta II., a do České republiky na začátku letošního roku.

Ochranka většinou dorazí na místo dva nebo tři dny před prezidentem, aby zajistila bezpečnost hotelu a jeho okolí. Často si jde při této příležitosti zaběhat. Na aplikaci Strava pak umístí svůj výkon, který je zakreslený na poměrně detailní mapě. Z ní lze odvodit, z jakého místa bodyguardi vyráželi, přičemž se často jedná o hotel, ve kterým má být prezident ubytovaný.

Prezident Macron má známý itinerář neboli přehled o tom, kdy a do jaké země pojede. Název hotelu je však utajovaný. Pokud jeho adresa prosákne do médií, může se hotel změnit.

Vlastní ohrožení

Podle francouzských novinářů tímto způsobem mohli členové prezidentské ochranky ohrozit i své vlastní okolí a své rodiny. Kromě svého jména totiž někteří bodyguardi na aplikaci sdílí také fotografie své rodiny. Z map lze vyčíst i místa bydliště ochranky.

Podle investigativní reportáže se jedná o informace, které se mohou stát předmětem vydírání a ohrozit prezidenta Emmanuela Macrona nebo jeho okolí. Novinářům se ve sportovní aplikaci podařilo identifikovat i další zaměstnance Elysejského paláce, ať už šlo o kuchaře, hasiče či lidi z kanceláře prezidenta republiky.

V aplikaci se objevily také fotografie zaměstnanců Elysejského paláce se členy ochranky, na kterých je v pozadí vidět Macronovo letní sídlo Brégançon na jihu Francie.

Reakce prezidentského úřadu

Elysejský palác uvedl, že údaje ochranky na aplikaci Strava nijak neohrozily bezpečnost prezidenta. Argumentoval tím, že o přesunech prezidenta Macrona jsou dopředu informovány místní bezpečnostní složky a služby dané ambasády.

Zároveň francouzský prezidentský úřad zdůraznil, že místo, na kterém prezident na cestách přebývá, je dostatečně zajištěné. Jedná se o hotely, ve kterých Macron tráví čas a kde přespává, ale zároveň i kde přijímá zahraniční návštěvy. Například při své cestě do Vilniusu v Litvě přijal ve svém hotelu i běloruskou opoziční lídryni Svjatlanu Cichanouskou.

Posledním bodem, který Elysejský palác zmiňuje, je přísný dohled nad používáním sociálních sítí ochrankou prezidenta republiky.