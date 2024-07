ONLINE: Přibylo Ukrajinců, kteří by byli ochotni k územním ústupkům za mír, tvrdí průzkum z Kyjeva

Od loňského května přibylo Ukrajinců, kteří jsou ochotni učinit územní ústupky pro co nejrychlejší dosažení míru a zachování nezávislosti. Vyplývá to z průzkumu Kyjevského mezinárodního sociologického institutu (KIIS). Zatímco v květnu 2023 bylo územní ústupky ochotno učinit 10 procent dotázaných, letos v květnu se pro ně vyslovilo 32 procent. Naopak za žádných okolností by se loni v květnu území nevzdalo 83 procent tázaných, letos v květnu 55.

