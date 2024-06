ONLINE: Ukrajina poprvé zasáhla stíhačku v Rusku, téměř 600 kilometrů od fronty, tvrdí rozvědka

‼️ Вперше уражено Су-57



💥 8 червня 2024 року на території аеродрому «ахтубінск» в астраханській області рф, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57.



8 червня 2024 року — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) June 9, 2024

Ukrajina poprvé zasáhla stíhací letoun Su-57 na ruském území, a to téměř šest set kilometrů od frontové linie. Tvrdí to ukrajinská vojenská rozvědka (HUR) a dosvědčovat to mají satelitní snímky ze sedmého a osmého června. Dosud se Ukrajině dařilo zasahovat ruské letouny jen na frontě.