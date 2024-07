ONLINE: USA oznámily další pomoc Ukrajině za 225 milionů dolarů. Musíme se sjednotit, říká Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj považuje za nutné zachovat jednotu se všemi partnery v Severoatlantické alianci, řekl na tiskové konferenci před zahájením zasedání Rady NATO-Ukrajina. Spojené státy po něm oznámily další balík vojenské pomoci Ukrajině v hodnotě 225 milionů dolarů (5,3 miliardy korun). Washington Kyjevu dodá další protivzdušný systém Patriot, střely Stinger či dělostřeleckou munici, uvedlo americké ministerstvo zahraničí. Washington 21:09 11. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a generální tajemník NATO Jens Stoltenberg na tiskové konferenci během summitu k 75. výročí založení NATO ve Washingtonu, USA, 11. července 2024. | Foto: Nathan Howard | Zdroj: Reuters

Americký prezident Joe Biden se ve čtvrtek na summitu aliance ve Washingtonu sešel s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským, kterému už před jednáním slíbil pokračování pomoci v obraně proti téměř dva a půl roku trvající ruské agresi.

Zelenskyj uvítal mimo jiné i závazek na vojenskou pomoc v celkovém objemu 40 miliard eur (asi bilion korun) od členských států, kterou poskytnout Ukrajině příští rok. Rovněž také oznámené dodávky dalších systémů protivzdušné obrany. Ukrajina podle Zelenského také ve čtvrtek podepsala další bezpečnostní dohodu, tentokrát s Rumunskem. Příští týden ji podepíše s Českou republikou.

Stoltenberg uvítal pokrok, jehož Ukrajina dosáhla v reformách. Aliance podle něj bude Ukrajinu podporovat v nezvratné cestě ke členství v NATO. Podle Zelenského je Kyjev velmi blízko cíli stát se součástí Aliance. Domnívá se, že dalším krokem bude přizvání a následně členství. „Byl by to úspěch obou stran. My NATO posílíme. Máme silnou armádu a bojujeme proti tyranovi (ruskému prezidentovi Vladimiru) Putinovi,“ uvedl Zelenskyj.

Lídři zemí NATO ve středu potvrdili závazek poskytnout Ukrajině příští rok vojenskou pomoc za 40 miliard eur (asi bilion korun). Zároveň se členské státy například shodly, že NATO od Spojených států převezme koordinaci pomoci Ukrajině, na které se bude podílet kolem 700 lidí z aliance v čele s vysoce postaveným generálem a s velitelstvím na americké vojenské základně v německém Wiesbadenu.

Generální tajemník aliance zopakoval svůj postoj, že právo na sebeobranu zahrnuje rovněž právo na údery na legitimní vojenské cíle na území agresora, tedy Ruska. Zelenskyj poznamenal, že pokud má Ukrajina vyhrát válku, je potřeba zrušit veškerá taková omezení. Hovořil o tom i s americkým prezidentem Joem Bidenem.

Rusko chce pokusy o sabotáž, kybernetické útoky a další nepřátelské akce zastrašit spojence v NATO podporující Ukrajinu. Efekt této kampaně je ale opačný, spojenci naopak zvýšili podporu napadené země, řekl Stoltenberg.