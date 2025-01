Pilot spadlého vrtulníku dal nejasné pokyny, vyplývá z přepisu. Také bych tomu nerozuměl, říká Keller

Na 300 záchranářů prohledává zamrzlou řeku Potomak, kam se zřítilo dopravní letadlo po srážce s vojenským vrtulníkem. Ke srážce došlo poblíž Reganova národního letiště u Washingtonu DC. Na palubě letadla bylo 64 lidí, ve vrtulníku tři. Zatím nejsou informace o tom, že by se někoho z ledové vody podařilo zachránit. Podrobnosti Radiožurnálu sdělil Ladislav Keller, letecký publicista a bývalý kapitán Boeingu 737. Rozhovor Washington/Praha 15:12 30. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záchranáři pracují na místě nehody po srážce vrtulníku Black Hawk a letu American Eagle 5342, který se blížil k Reaganovu národnímu letišti ve Washingtonu, USA, 30. ledna 2025 | Foto: Kevin Lamarque | Zdroj: Reuters

Dá se popsat, jak rušno a těsno je v leteckém prostoru hlavního města USA Washingtonu – a navíc v blízkosti letiště?

Obecně USA patří ke státům s nejhustším leteckým provozem na světě. U některých letišť je skutečně extrémně vysoký, například v New Yorku, Washingtonu a Chicagu. Těch měst je samozřejmě celá řada a zrovna Washington patří k letištím, kde je provoz velmi hustý. Je tam opravdu těsno, bychom mohli říct.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 13 vteřin je na úhybný manévr málo, říká Ladislav Keller, letecký publicista a bývalý kapitán Boeingu 737

Letadlo bylo civilní, zatímco vrtulník vojenský Black Hawk. Mají společné řízení letového provozu? Jak je toto organizované?

Nemají. Civilní dopravní letadla řídí civilní řízení letového provozu a vojenský provoz řídí vojenské řízení letového provozu. A tyto dvě složky spolu spolupracují. Je naprosto běžné a po celém světě je naprosto běžné, že vojenské vrtulníky, letadla a stíhačky, prostě cokoliv, přilétávají poblíž letišť.

Potom je nutná koordinace a spolupráce těchto dvou složek řízení letového provozu. A čím hustější provoz, tak tím je to samozřejmě náročnější.

Koordinace činnosti

Jak si představit tu spolupráci? Znamená to třeba, že věž vojenské letouny nebo vrtulníky slyší, ví o nich a může s nimi komunikovat?

To záleží na dohodě mezi složkami řízení. Jestli vojáci říkali: dobře, teď bude prolétávat přes washingtonské letiště, tak přejděte na jejich frekvenci a potom je řídí civilní řízení letového provozu.

Ve Washingtonu se srazilo letadlo s vrtulníkem. Na palubách bylo přes 60 lidí, nepřežil zřejmě nikdo Číst článek

Mohou si ale také říci: my vám informace nepředáme, ale budeme svoji činnost koordinovat, takže se dohodnou na tom, jakým způsobem bude průlet nejenom přes letiště, ale i poblíž letiště, prováděný. Pokyny jim ale potom dává vojenské řízení letového provozu.

CNN Zveřejnila přepisy nahrávek komunikace a zvuk řízení letového provozu krátce před srážkou zachycuje pilota vrtulníku. Jak říká: mám letadlo na dohled, požádejte o vizuální oddělení. O necelých 13 sekund později zřejmě došlo ke srážce. O co tedy žádal pilot vrtulníku?

Z přepisu se v podstatě nedá úplně přesně vyčíst, o co ten pilot vrtulníku žádal. Já osobně, kdybych dostal takový příkaz, tak nevím, co chce. V každém případě, jestliže měl letadlo na dohled, tak i on je povinen provést úhybný manévr.

Nebyl to žádný let na záchranu lidského života, byl to cvičný let, takže i on má za povinnost, stejně jako každé letadlo, udělat takový manévr, aby zabránil srážce.

13 vteřin na reakci je málo

Jak složité je manévrovat s takovými stroji, pokud máme dejme tomu 13 vteřin na to vyhnout se srážce?

V podstatě není šance. To je tak krátký časový úsek, že v podstatě není šance k tomu, aby letadlo adekvátně provedlo manévr. V situaci musí nejdřív pilot vše vyhodnotit, to znamená – jestli je na kolizním kursu, jestli je nebezpečí srážky, nebo není…

Na západě Kazachstánu se zřítilo letadlo. Na palubě bylo 67 lidí, 29 z nich podle úřadů přežilo Číst článek

Jestliže zjistí, že nebezpečí srážky je, musí zvolit vhodný manévr – jestli bude stoupat, klesat, točit doleva, nebo doprava, nebo kombinace všeho. To trvá několik sekund. Jakmile se rozhodne ten manévr provést, tak je tam opět nějaká prodleva, než letadlo nebo vrtulník na zásah do řízení reaguje. Takže 13 sekund je naprosto nevyhovující doba. Je to příliš krátké na to, aby ta posádka měla možnost ten manévr provést.

Jaké možnosti má potom pilot letadla už po srážce, pokud je takto nízko nad zemí?

Tady došlo k tomu, že se letadlo po srážce stalo neřiditelným. Bylo to i na videích. Je vidět velký ohnivý záblesk. To znamená, že došlo k nějaké explozi, takže nebyla šance ani ten vrtulník, ani to letadlo řídit.

Dá se ještě vůbec něco dělat ve chvíli, kdy je letadlo neřiditelné?

Nedá.