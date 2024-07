Plánovaná vražda, nedbalost, plýtvání peněz. Kvůli loňským smrtícím záplavám v Libyi je ve vězení 12 lidí

Soud v Libyi poslal do vězení dvanáct úředníků v souvislosti s protržením přehrad ve městě Darná, při kterém přišly loni o život tisíce lidí. V neděli o tom podle agentur informovaly libyjské úřady. Úředníci, kteří měli na starost správu přehrad, dostali u soudu v Darná tresty odnětí svobody v délce od devíti do 27 let. Čtyři soud zprostil viny.

