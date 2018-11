‚Hodně lidí je nespokojených.‘ Americká města hlásí rekordní zájem o podzimní volby do Kongresu

Ve Spojených státech mají poslední víkend před klíčovým dnem hlasování v kongresových volbách. Osmnáct amerických států podle deníku New York Times hlásí rekordní zájem o hlasování. Voliči ve státech Florida, Georgia nebo třeba Texas odevzdali víc hlasů v takzvaném předčasném hlasování než ve volbách před čtyřmi lety. A o volby mají velký zájem i ve městě El Paso na hranicích s Mexikem. Od zpravodaje z místa Praha 9:09 3. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volební místnost v El Pasu | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„Kongresové volby jsou vždy důležité. Ty letošní s prezidentem Donaldem Trumpem jsou ale klíčové. Myslím, že je hodně lidí nespokojených. Chtějí tentokrát, aby je bylo slyšet. To dělá Ameriku Amerikou,“ říká Radiožurnálu 30letá Dorothy, která se prý o politiku zajímala hned od doby, kdy mohla volit.

Podle Dorothy lidé v El Pasu volí přeci jen trochu jinak než jinde v Texasu: „El Paso je trochu jiné od zbytku Texasu. Lidé tu většinou volí demokraty. Myslím si ale, že je lidé budou volit více v celém Texasu.“

Ve volebních místnostech v samotném centru El Pasa už lidé vlastně v kongresových volbách hlasují v takzvaných early voting – tedy v předčasných volbách. Ti, co už mají odvoleno, tak dostanou nálepku s heslem: „Já už jsem dnes volil/volila“.

„Volební účast v letošních kongresových volbách se přinejmenším přiblíží účasti při prezidentských volbách. A to je pro nás naprosto výjimečné!“ popisuje Lisa Wiseová, která pracuje na volebním úřadě v El Pasu několik let.

Takový zájem o kongresové volby ale ještě nezažila: „Myslím, že pro to existuje hned několik důvodů. Celonárodní klima rozdělilo lidi do dvou kategorií – buď jsou opravdu spokojení s tím, kam směřujeme, nebo s tím opravdu nesouhlasí. Chtějí se proto do voleb zapojit.”

Volby i z vesmíru

Podle Wiseová za vyšší účast v takzvaném předčasném hlasování, tedy před hlavním volebním dnem 6. listopadu, mohou i mladí lidé. „Zaznamenali jsme velký nárůst mladých voličů. To je neobvyklé. Lidé ve věku od 18 do 25 tu obvykle patří do skupin s nejmenší volební účastí,“ popisuje.

V El Pasu podle ní volí i hodně vojáků, a to kvůli velké základně nedaleko města. Svůj hlas ale můžou odeslat i vojáci, kteří jsou na zahraniční misi.

„Můžou nám poslat volební žádost mailem. My jim pak pošleme hlasovací lístky a oni tak můžou odvolit. Máme tu hodně vojáků,“ uzavírá Wiseová.

Počty hlasujících můžou v Texasu případně zvýšit i astronauti. Místní zákony jim totiž umožňují volit i ve vesmíru.