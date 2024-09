Průzkumy ukazují vítězství pravicové FPÖ v Rakousku. Kancléř Nehammer uznal porážku

Rakouský lidovecký kancléř Karl Nehammer (ÖVP) uznal porážku své strany v parlamentních volbách a vítězství pravicově populistických Svobodných (FPÖ). Lidová strana ale podle něj musí dostát svým slibům. Mezi nimi byl i ten, že nevstoupí do koalice s FPÖ, pokud by si její lídr Herbert Kickl nárokoval post kancléře. Kickl sám v televizi na základě aktualizovaných prognóz výsledků voleb prohlásil, že jeho strana je připravena vést vládu. Vídeň 19:24 29. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rakouský lidovecký kancléř Karl Nehammer | Foto: Elisabeth Mandl | Zdroj: Reuters

„Byla to opravdová stíhací jízda a my jsme se nedokázali dostat na první místo,“ připustil šéf lidové strany i vlády. Úkolem pro budoucnost je podle něj nyní podrobně vyhodnotit výsledky a zjistit, „proč radikálové dostali více hlasů než my, kteří zastupujeme sílu středu“.

V televizi ORF však Nehammer řekl, že očekává, že zůstane v čele rakouských lidovců a také znovu ujistil, že trvá na svém odmítavém stanovisku ohledně vytvoření vlády s účastí Kickla.

Ten prohlásil, že jeho strana je připravena vládu vést a zdůraznil, že výsledek voleb nemohl být jasnější. FPÖ je podle Kickla připravena k rozhovorům se všemi stranami.

Podle aktualizovaného průzkumu, který nabídly agentura APA a televize ORF, získává FPÖ 29,1 procenta hlasů. Druhá podle této sondáže vzniklé ve spolupráci se společností Foresight skončila ÖVP se ziskem 26,3 procenta. Třetí je ve stejném odhadu opoziční Sociálnědemokratická strana Rakouska (SPÖ) s 21 procenty.